Monday, 14 December 2020, 14:38 HKT/SGT Share:

來源 China Brilliant Global Limited 朗華國際集團公佈最新業務發展情況 全面推動銀行業務發展 實現多元化戰略目標

香港, 2020年12月14日 - (亞太商訊) - 朗華國際集團有限公司 (「朗華國際集團」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「集團」;港交所股票代號:8026.HK)欣然宣佈,集團的非全資附屬公司Brillink Banking Corporation Limited(「Brillink」)於二零二零年十二月四日,獲得由阿斯塔納金融服務管理局授予的,就Brillink於AIFC開展受規管金融活動的牌照(「牌照」)的原則上批准函(「原則上批准函」)。



根據原則上批准函,Brillink須於指定時間範圍內滿足阿斯塔納金融服務管理局規定的若干條件及要求,方可獲授牌照。獲得牌照後,Brillink可於AIFC對非零售銀行客戶開展受規管活動,包括吸收存款、發放信貸、就信貸融資提供諮詢、安排信貸融資以及提供貨幣服務。



憑藉集團在開拓銀行業務上的戰略規劃以及不懈努力,集團有信心Brillink能夠在阿斯塔納金融服務管理局規定的時間範圍內滿足該等條件及要求,並預計於二零二一年[第二季度]或前後,獲得由阿斯塔納金融服務管理局授予的牌照。



此外,集團為籌備於AIFC開始銀行業務,邀請到行業專家曹彤博士加入本集團,擔任Brillink的直接控股公司Brillink Fintech Limited的董事長兼執行董事,自[二零二一年一月一日]生效。曹博士是中國人民大學財政學本科及金融學碩士,東北財經大學金融學博士,並於美國亞利桑那州立大學師從諾貝爾經濟學獎得主Edward Prescott,獲得工商管理博士學位。曹博士擁有逾20年銀行業從業經驗,曾任職於中國人民銀行、中國招商銀行、中信銀行及中國進出口銀行,並曾擔任微眾銀行行長。現任中國一家領先的金融科技生態系統企業瀚德金融科技控股有限公司的董事長。



同時,集團擬向CBGF董事會提名一名新董事,艾秉禮先生。艾先生畢業於西班牙IE大學,獲得數字化轉型與創新領導管理學碩士學位,於南昆士蘭大學獲得商業學士學位,並為澳洲會計師公會會員、香港會計師公會資深會員、香港董事學會資深會員、以及香港證券業協會永久名譽會長。艾先生於會計金融業擁有逾50年的經驗。其於二零零七年六月獲委任為安山金控股份有限公司(0033.HK)及於二零二零年五月獲委任為泰加保險(控股)有限公司(6161.HK)的獨立非執行董事。自二零一三年五月起直至其於二零一九年四月退任,艾先生為哈薩克斯坦ATF銀行及其附屬銀行吉爾吉斯斯坦Optima銀行的首席執行官及管理委員會主席以及監事會執行董事。艾先生現任哈薩克斯坦的第五大銀行ATF銀行的監事會非執行董事。於二零一八年二月,艾先生獲委任為哈薩克斯坦國家主權財富基金及國有控股公司Samruk Kazyna監事會主席的顧問。隨後於二零一九年五月,艾先生獲委任為哈薩克斯坦國家石油公司Kaz Munay Gas的非執行董事。此外,艾先生亦曾擔任哈薩克斯坦國家銀行全資附屬公司「Single Accumulative Pension Fund」的獨立非執行董事、金旭證券有限公司的創始人及常務董事、安達信公司的合夥人,以及德勤‧關黃陳方會計師行的合夥人。



朗華國際集團主席兼執行董事張春華先生表示:「集團對AIFC作為中亞主要金融樞紐的未來潛力及發展持樂觀態度,並期望其可在「一帶一路」地區以及大灣區發揮重要作用,尤其在貿易及供應鏈融資方面。是次能夠順利獲得由阿斯塔納金融服務管理局授予的牌照原則上批准函,讓我們對開拓銀行業務更有信心。



同時,我們也很高興,曹彤博士以及艾秉禮先生能夠加入我們的團隊,與我們並肩作戰。相信兩位在銀行業領域以及金融行業的經驗將有利於集團的銀行業務的未來發展。未來,我們會繼續推行有效的多元化業務戰略,大力推動銀行業務的發展,使集團能夠保持可持續發展。」



關於朗華國際集團有限公司

朗華國際集團有限公司 (「朗華國際集團」) 於1989年在開曼群島註冊成立,並於2000年3月在香港聯合交易所GEM上市。 自2018年以來,朗華國際集團不斷重組業務,使其收入來源更多元化,其主要業務包括珠寶批發及零售、借貸服務及於AIFC數字銀行服務的運營。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network