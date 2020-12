中國動力於菲律賓達沃市舉辦電動巴士車隊啟動禮

香港, 2020年12月11日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)繼本月初於菲律賓馬尼拉帕賽市(Pasay)推出電動巴士後,今天於菲律賓第三大城市達沃市(Davao)舉辦電動巴士車隊啟動禮,標誌集團早前交付的電動巴士正式落地,亦印證集團東南亞銷售網絡陸續開展,國際化業務策略進一步落實。



裝有先進雲端軟件的中國動力電動巴士,將為菲律賓達沃市大眾提供有效、可靠和舒適的客運服務。



啟動禮上,菲律賓達沃市市長Sara Z. Duterte女士、Davao Light and Power主席Rodger Velasco先生、菲律賓第一間電動巴士營運商Global Electric Transport(「GET Philippines」)主席Freddie Tinga先生及中國動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop先生參與其中,共同見證集團為菲律賓市場定製的電動巴士開創當地公共交通的先河,帶動改善市內綠色環境及交通狀況。



此款電動巴士配備可快充的鋰離子電池、全套空調系統設施及專為殘疾人和長者設計的可伸縮斜板等,亦裝有先進的雲端軟件,可偵測潛在維修問題,大幅度提高電動巴士的安全性和性能表現,為大眾提供有效、可靠和舒適的客運服務。



中國動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop 先生表示:「菲律賓政府制定的電動車全面發展藍圖,為新能源汽車市場提供龐大的商機,加上電動巴士及電動車輛業務亦在其他東南亞國家快速增長,預計集團將有更多電動巴士訂單隨之而至。我們正加快集團拓展其他東盟國家的銷售步伐,推動集團業務更上一層樓。」



中國動力主席張韌先生表示:「發展綠色運輸已成全球焦點,中國動力將乘全球對新能源行業持續發展之勢,憑藉本身的新能源汽車技術優勢,回應國際社會的需求,並把握環保市場機遇,進一步拓展業務至海外市場。中國動力成功在香港推出首輛電動無障礙小巴,及於菲律賓推出電動巴士後,集團快將分別向拉丁美洲及歐洲交付12米動力底盤及物流車,堅持實踐集團為環保和社會作出貢獻的承諾。」



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為中國新能源商用車的先行者和實踐者,擁有專用汽車客車和新能源客車整車生產資質。在新能源平臺化電系統及關鍵零部件、結構的輕量化、燃料電池系統集成技術、智慧網聯技術等方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的提供商。集團有2個生產基地:其一位於重慶武隆區,其二位於重慶綦江區。同時,集團著力開拓香港和海外市場。旗下多款新能源商用車,通過國內工信部公告上市銷售。



