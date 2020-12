Thursday, 10 December 2020, 21:11 HKT/SGT Share: 大唐集團即將上市 揭秘你不認識的“藍臉竇爾敦”

香港, 2020年12月10日 - (亞太商訊) - 在全國的地產界,廈門,一直都是神一般地存在。



房價直追北上深、最新居民資金杠杆率高達161%位列全國第一。這座以“小清新”聞名全國的城市,同樣以房地產“小盤妖股”的身份為全國人民所熟知。



吊詭的是,至今沒有一家總部在廈門的開發商,躋身全國標杆房企行列。部分總部早早搬離廈門的房企,倒是向上躍升態勢迅猛。



近日,一張來自廈門的“藍臉竇爾敦”,正式進入國際資本市場視野。竇爾敦背後,是一家近年來躍升勢頭遠超行業平均水準的廈門本土房企。



三次闖關後,大唐集團將於12月11日在港交所掛牌上市,這家以“藍臉竇爾敦”為LOGO的個性房企,將正式開啟國際資本征程。



曾經錯失進入資本市場的黃金時機的大唐集團,為何卻在所謂房地產“白銀時代”的當下策馬而上?這家曾經的區域性房地產企業,在這十年裡發生了什麼樣的蛻變,又有什麼可供借鑒的秘訣?跨過戰略節點的大唐集團,能否成為廈系乃至閩系的一匹新黑馬?



蛻變:全國佈局,進軍百強



今年8月,在海南陵水舉行的“2020博鼇房地產論壇”上,大唐集團斬獲2020中國年度成長力地產企業。



“成長力”獎的背後,與大唐集團過去幾年高速成長息息相關,2017年至2019年,大唐集團的收益分別約40.19億元、54.96億元、81.8億元,複合增長率超過40%,遠超行業平均水準。



伴隨而至的是大唐集團在房地產業內認可度的快速提升。在中國房地產產業協會及中國房地產測評中心發佈2020年度中國500強房地產開發商中,其位列第88名。而三年前,2018中國500強房地產開發商中的排名中,大唐在100強開外,列第126名。



十年來,大唐集團一步一個腳印,從海西出發,先後拓展北部灣、京津冀、長江中游、成渝、長三角等經濟區域(城市群),並在部分區域處從“追隨者”逐漸成長為“領先者”。



歷經10年鑄劍,現如今的大唐集團,已不再是10年前偏安一隅的廈門大唐,企業自身已經完成了從一家區域性房企向全國型房企的完美蛻變。其全國範圍內的品牌知名度和影響力,也正向著很多成名已久的大型房企看齊。在今年8到9月,大唐集團除了拿到年度成長力房企稱號,還先後獲得“2020中國房企品牌價值華東10強”、“2020年中國最具潛力價值房企”、“2020年度價值地產企業”等榮譽,這也從側面證明了,大唐集團近年來的發展成果,已受到國內越來越多權威機構和媒體關注。



秘訣:選對城市,做對產品



對於中國地產行業而言,中國住房改革的二十多年,也是英雄輩出的二十年,更是大浪淘沙的二十年。



2019年,中國商品房銷售額再創歷史新高,逼近16萬億元。然而在前一年,標杆房企萬科就提出“活下去”口號。這凸顯出國內房地產行業已走到十字路口,一方面,地產行業紅利仍在,但對於頭部房企而言早就過了“閉著眼睛賺錢”時代,需要力拼出新“活法”;另外一方面,地產行業的後進者想要挑戰行業既有格局,得有自己的核心競爭力,否則很容易被行業淘汰。



如此行業大邏輯下,分化成為這個行業的最大特徵。大型房企紛紛賣過1000億、2000億、3000億、4000億,向萬億跨越的時候,中小型房企向上跨越的門檻越來越高,但如果只是不增長或微增長就是倒退。



面對巨大的成長壓力和挑戰,大唐地早已明確了發展戰略和路徑,即以客戶為中心的高品質規模化發展。圍繞這個戰略,大唐集團“研發”出一套名為“166”的獨特打法,即以1個平臺為抓手,通過6大策略(精准投資、客戶定位、品質與服務、運營策略、融資策略、合作策略)及6大保障(組織變革、利益共用機制、標準化建設、資訊化建設、風控體系、人才建設)來實現三年合約銷售額躍進新一階段的目標。



如果再從“166”中找出一個大唐集團能“逆市成長”的最特別秘訣,這個秘訣可能就是“選對城市,做對產品”:利用研發精准適配市場的產品,在利於沖流量的城市中快速落地,使其“高品質規模化”發展戰略得以有效維繫。這也是大唐集團現階段維持高速增長,持續向上跨越的“獨門利器”。



近兩年,大唐集團在南寧和漳州市區的區域市場已樹立起市場領先地位。根據克而瑞提供的資料,於2018年及2019年,按合約銷售額計,大唐集團為南寧前三的物業開發商,大唐集團在2018年及2019年漳州城市區域內的物業開發商中分別排名第一及第三。在傳統深耕區域通過科學運營取得的市場優勢,使大唐集團擁有向全國潛力型區域進行擴張的資金和經驗雙重保障。



在潛力區域選擇上,大唐集團抓住了兩大關鍵點。



其一來自政策面,2018年底,《中共中央 國務院關於建立更加有效的區域協調發展新機制的意見》正式印發,《意見》明確提出了:“建立以中心城市引領城市群發展、城市群帶動區域發展新模式,推動區域板塊之間融合互動發展。”中國城市發展的政策導向,從“均衡發展”到“城市群發展”思路的轉變,更符合實際策略,也有利於增強中國城市群的國際競爭力。一些競爭力缺乏的城市被“戰略放棄”,少數具有國際競爭力的城市群將被政策重點“關照”。



其二則來自城鎮化自然發展規律,我國的常住人口城鎮化率目前為60%,與發達國家城鎮化率80%的水準相比仍然有很大差距。而城鎮化、經濟發展、家庭小型化三大因素依然在支撐中國房地產的自住需求,國內一些熱點區域正在承接這部分需求,其中長三角、粵港澳、川渝等區域,由於人口集中度和產業集中度在持續性提高,使得人口淨流入量一直較大,將承接未來絕大部分中國城鎮化紅利。



在這樣的大背景下,大唐集團以住宅開發為核心為前提,抓住核心城市群,並在城市群內選擇適合介入的二、三、四線城市,把握市場的結構性機遇,重視在城市化進程當中人口遷移帶來的需求,即結構性把握“鄉-城”(人口從農村遷移至城鎮)的人口遷移帶來的剛性需求,以及 “城-城”(人口從城鎮遷移至城鎮)人口遷移帶來的改善型需求。



去年,大唐集團戰略性進入成渝區域,並在今年進入長三角區域。在總體上佈局城市群的戰略之下,大唐集團又有靈活調整。在高能級城市裡面,大唐集團更多的是在相對郊區佈局;而在低能級城市,大唐集團聚焦到最核心的區域佈局。



面對不同區域,不同城市,不同細分市場的需求。大唐集團通過沉澱數十年的國風建築開發經驗,推出具有針對性且標準化設計的住宅產品,即在大部分建築部件上實現標準化,在項目實際應用時,又能針對不同地域、不同客群特點進行不同類型的優化組合。這也使得大唐集團幾個固有的國風產品系一直在進行優化升級,以求更好適應不同需求。



相對于很多仍“癡迷於”深耕發家區域,要麼“千盤千面”,要麼“千盤一面”的中小型房企,大唐集團這套發展秘訣顯然“先行一步”。此次成功上市後,成功借助資本力量的大唐集團將“如虎添翼”。隨著12月11日大唐將實現香港IPO目標以及“166”打法繼續堅定的執行,大唐集團有望進一步拉開與同類型房企的距離,完成向全國知名高排位房企的二度蛻變。





