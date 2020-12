Wednesday, 9 December 2020, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 GaN Systems GaN系統2021年預測:隨著GaN技術從早期採用到主流接受,達到了臨界點 電力電子2021年預測

安大略省渥太華, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 2020年即將結束,毫無疑問,我們將回顧過去的十二個月,這段時間是顛覆性發展的標誌。在Covid-19帶來的前所未有的社會經濟動盪中,組織不得不以新的方式進行樞軸化,戰略化,適應性調整和變革- 這一方式要比歷史上任何時候都要靈活得多。







2021年將是公司必須加倍利用數字化驅動的經驗,卓越運營,產品,供應鍊和生態系統的一年-不僅要快速發展,甚至在某些情況下還要生存。他們成功與否的衡量標準取決於他們如何利用先進技術跳入各自行業的下一條增長曲線。在過去的幾年中,組織選擇安靜地作為早期採用者,而不願在公共領域被視為具有前瞻性和創新性。



在過去的一年中,GaN Systems 通過創新的電源系統設計應用清楚地展示了市場領導地位,該應用通過使用GaN技術來設計更輕,更小,成本更低和更高效的電源系統,從而消除了傳統矽的局限性。那些採用GaN的公司是最早採用該技術的公司。在2021年,人​​們認為的風險因素將從不採用GaN技術轉變為被遺忘的風險。



GaN Systems比以往任何時候都更加確信矽在解決關鍵的電源系統挑戰方面已達到其極限。 GaN(氮化鎵)晶體管是在電子行業推動更強勁的增長和產品創新的明確而無可爭議的解決方案。如今,大型公司正在使用GaN設計和交付產品。在2021年,我們將看到多個市場對GaN供電產品的需求和採用量將顯著增加,特別是在消費產品和工業電源中。 GaN功率晶體管的高可靠性及其為許多應用帶來經濟優勢的能力在未來十二個月及以後的日子將越來越普遍。



預測1:充電器和適配器



到2021年,GaN系統預計:

- 2020年是 GaN充電器的一年。售後市場上,市場上有100多種用於手機,平板電腦和手持遊戲設備的充電器和適配器。展望2021年,隨著多端口適配器的興起,OEM廠商將推出GaN充電器。 GaN充電器正在從曾經的利基地位轉變為主流標準,同時也憑藉設備設計,性能,能效和功率要求的提高,滿足了未來不斷發展的客戶需求。

- 到2021年,GaN充電器將從售後市場的產品轉變為現成的產品。去年,購買小型GaN充電器的最佳方法是在大型大型零售商或在線零售商的售後市場購買。這些充電器中的許多僅使尺寸減小了30%。隨著這些售後GaN解決方案的普及,消費者對開箱即用體驗的期望將會改變。筆記本電腦,PC和電話製造商將通過充電器來應對這一市場壓力,這些充電器可在包裝好的小型現代設備中提供所需的更高和更快的充電功率。

- 下一代智能揚聲器,傳感器和設備將結合語音和麵部識別,AI甚至生物識別技術的進步,帶來新的智能家居應用和體驗。將這些越來越智能且通常不可見的設備連接到電源將變得更具挑戰性。更高效率和更小的GaN基充電器將是滿足這些智能家居使能器在2021年及以後實現更高功率,能效和尺寸靈活性設計需求的理想方式。

- 在工業市場中,諸如便攜式測試設備,手持式掃描儀,移動顯示器,機器人以及醫療和供應鏈應用之類的設備-下一代充電器將需要響應與當今向前發展相平行的工業市場不斷增長的需求的消費者。在越來越自動化的工廠和倉庫中,到2021年對更高功率和緊湊型通用充電器更快充電以支持其更高功率應用的需求將很高。



預測2:消費類音頻



到2021年,GaN系統預計:

- 音頻是一個龐大的市場,具有多個細分市場-從發燒友和專業消費者到高級汽車系統和智能揚聲器。但是,在所有細分市場中,都有兩個共同點-功率和聲音質量很重要。到2021年底,我們預見到音頻市場上世界上許多著名品牌將配備GaN音頻放大器和配套電源。

- 如今,在Pro-Audio,Home-Audio和Portable Audio的所有細分市場中,都必須“以緊湊的形式提供高質量的音頻”。帶有GaN的D類音頻系統更小,更輕,並提供企業和消費者市場所需的出色音質。在2021年,設計工程師將使用GaN晶體管以緊湊的放大器以小尺寸解決功率傳輸方面的挑戰。對高質量音頻的需求正在推動D類音頻放大器市場的增長,根據聯合市場研究公司(Allied Market Research)的預測,到2026年,D類音頻放大器市場將從2018年的24.9億美元增長到49.2億美元。此外,近乎完美的開關波形顯示了音頻輸出的幾乎透明的複制。

- 借助GaN,配套的SMPS設計非常高效,並且無需散熱器即可運行。這些功能將使音頻設計工程師能夠以更短的上市時間和可承受的價格創建優質的音頻產品。隨著半導體技術的進步,包括使用GaN,D類放大器現在被用於更多的音頻應用中,包括家庭影院,大功率智能揚聲器,巡音放大器,便攜式派對揚聲器,汽車,海上和動力運動。



預測3:數據中心



到2021年,GaN系統預計:

- 根據領先的研究機構之一的Gartner的調查,在2020年大流行導致的下降之後,全球最終用戶數據中心基礎設施支出到2020年將增長6%,達到2000億美元。 COVID-19導致這一比例保持在60% 2020年計劃中的建設項目中有多少是與數據中心支出下降10.3%直接相關的。同樣,由於大流行,全球經濟仍在走向“數字命運”,因為大多數產品和服務現在都基於數字交付模型或要求數字增強以保持競爭力。

- 歐盟2023年針對與供電和能效要求相關的數據中心基礎設施的法規政策將對數據中心的未來建設產生重大影響。明年,GaN的主要影響將集中在使數據中心的功率和數據密度達到新水平上,而不僅僅是提高能效。

- 數據中心 生態系統將繼續發展,對組織而言將變得越來越重要。基礎架構效率一直是許多組織關注的巨大問題。儘管2020年是GaN電源設計工作大量增加的一年,但我們預測2021年將專注於數據中心中GaN的實際實施。

- 到2021年,數據中心運營商將需要在其物理數據中心基礎架構中提高功率密度。使用GaN技術的更小的電源允許在同一機架空間中添加更多的存儲和內存,從而無需實際構建更多的數據中心即可增加數據中心的容量。



預測4:汽車



到2021年,GaN系統預計:

- 借助GaN技術和電池技術的動力系統的發展正在推動OEM和一級供應商廣泛採用電動汽車,並解決了以往對范圍焦慮和購車價格的擔憂。電動汽車中的GaN故事將轉變為更多關於增強性能和車輛設計新功能的敘述。

- 由於2020年全球實驗室COVID-19相關的關閉,到2021年GaN的研發將迅速加速。公司急於推進研發計劃,特別是那些針對更小,功率密度更高的系統的研發計劃,這些計劃可以與電池技術系統的進步相結合,以提供更多整體設計選擇。

- 傳統上, 汽車製造商 在採用新技術時比較保守。在2021年,政府和公眾將繼續要求電動汽車的價格和行駛範圍與當今的ICE汽車相似。在為這些車輛提供其設計時,製造商將受益於GaN久經考驗的可靠性和成本效益。



GaN:從早期採用到市場認可的轉變

到2020年,圍繞GaN技術的討論開始從對早期採用者和風險的關注轉移到經過驗證的可靠性和市場接受度之一。這是由於GaN半導體產品在電源適配器和音頻方面在消費市場中獲得成功的結果,電動汽車設計實驗室中GaN技術的更新和重新投入工作,有關數據中心能效的新歐盟政策標準,只有GaN技術才能有效解決結合功率密度期望值和產品可靠性方面的重要行業成就。



2021年將是GaN技術進一步證明其已從早期採用轉變為成功的一年,該技術在汽車汽車, 數據中心和消費者電子產品等各種功率依賴型市場中佔據了重要的,公開可見的立足點。對於這些細分市場中的公司,可感知的風險因素將從不使用GaN技術轉變為被遺忘的風險。



關於GaN Systems

GaN Systems是GaN功率半導體的全球領導者,擁有 最大的晶體管產品組合,可以獨特地滿足當今最苛刻行業的需求,包括消費電子,數據中心服務器和電源,可再生能源系統 ,工業電機和汽車電子。作為市場領先的創新者,GaN Systems使設計更小,更低成本,更高效的電源系統成為可能。該公司屢獲殊榮的產品為系統設計提供了機會,而不受以往矽片的限制。通過改變晶體管性能的規則,GaN Systems使功率轉換公司能夠革新其行業並改變世界。欲了解更多信息,請訪問: www.gansystems.com或在 Facebook,Twitter和 LinkedIn 上,並掃描此 QR碼 以獲取我們的微信。要了解有關GaN系統的預測的更多信息,請下載我們的 eBook。



媒體查詢:

Beth Trier

Trier and Company for GaN Systems

beth@triercompany.com

+1 (415) 285-6147



資料來源: GaN Systems



