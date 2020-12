Wednesday, 9 December 2020, 18:43 HKT/SGT Share: 網龍發佈小學教輔產品「馳聲優學」 實現全閉環AI英語學習

香港, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司(「網龍」或「本公司」,香港交易所股票代號:777)欣然宣佈,本公司旗下蘇州馳聲信息科技有限公司(「馳聲」)發佈小學英語教輔新品——馳聲優學,該產品採用OMO(Online-Merge-Offline,線上線下相融合)模式以及馳聲自主研發的考試級智能語音評測技術,邀請名師命題,聚焦英語聽說能力培養,為小學的老師和學生提供線上和線下全場景教與學服務,並打造AI智能學習報——《馳聲優學報》。



馳聲優學針對小學生用戶的學習特點,重注產品的趣味性,學習路徑簡單易懂,打造集體學習氛圍,讓孩子之間可相互激勵。馳聲優學採用《馳聲優學報》+馳聲優學APP結合的模式,線上線下相結合學習,讓報紙告別傳統,從只能看,變成能看、能聽、能讀、能評的智能報紙。《馳聲優學報》採用全彩設計,以教育部《義務教育英語課程標準》為指導,國內一線教輔團隊嚴選內容,面向全國各地小學學生,每學年52期,為用戶打造英語視、聽、說一站式的AI智能學習報紙。馳聲優學APP,基於馳聲自主研發的智能語音內核打造,與視聽導報深度融合,涵蓋《馳聲優學報》各期練習及活動,為老師、學生、家長、教研,提供線上和線下全場景教與學服務。馳聲優學通過SaaS模式進行變現,為網龍SaaS收入增長奠定基礎。



《馳聲優學報》支持紙質和電子報紙,涵蓋Highlights、Knowledge&Practice、Test&Exam、Reading&Fun共4個版面內容,通過閱讀素材和海量視頻營造泛在英語學習環境。其中,具有智能互動特色的測評版面,由名師編寫英語試題,內容涵蓋聽力和筆試試題。通過掃描報紙上的二維碼,即可進行聽說練習。完成後,通過識別答題卡,即可快速判卷,並查看視頻解析。



馳聲優學通過打造報紙+APP全閉環AI學習,通過「看、聽、讀、測、評」,讓小學階段的英語學習充滿趣味,幫助老師和學生,有效提升英語教和學的效率。作為教育領域智能語音測評的行業開拓者,網龍旗下馳聲基於大數據積累,領先的智能語音技術,以「評分-診斷-回饋指導」的獨特研發路徑提升英語口語教學練習效率,實現技術賦能線上語言培訓。馳聲將會繼續通過自主研發出的智能語音測評技術在行業中始終保持前沿,更面向不同細分領域,提供多樣化的技術解決方案。



