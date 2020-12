Wednesday, 9 December 2020, 18:31 HKT/SGT Share: 把握行業機遇 藍月亮高增長仍將持續

香港, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報導,備受關注的有「中國P&G」之稱的藍月亮(6993.HK)已提前關簿。作為內地家庭清潔護理用品商的龍頭企業,藍月亮擁有較高的成長確定性和回報預期,基本面不俗,在招股階段受到火熱追捧,首日招股開簿僅一小時國際配售已足額,計劃於本月16日在聯交所主板買賣。







盈利能力穩定 業績增長顯著



藍月亮旗下產品包括衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類,在市場中處於領先地位。根據弗若斯特沙利文報告,藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品市場份額於2017年至2019年均排名第一。



從財務數據來看,藍月亮業績頗為亮眼。於2017至2019年,藍月亮對應收益分別為56.32億港元、67.68億港元、70.50億港元,複合年增長率為11.9%。而在同期,根據弗若斯特沙利文報告,以零售銷售價值計算,中國家庭清潔護理行業零售銷售價值的複合年增長率僅為4.9%。



與此同時,藍月亮利潤的增長更為顯著,三年內翻了11.5倍。於2017至2019年,藍月亮公司擁有人應佔年內溢利分別為0.86億港元、5.54億港元、10.79億港元,複合年增長率高達254.0%。



就毛利率而言,藍月亮盈利能力強勁。於2017至2019年,藍月亮對應毛利率分別為53.2%、57.4%、64.2%,一直保持較高水平。考慮到家庭清潔護理行業仍有較大的增長潛力,以及藍月亮藉助先進的信息技術系統實現經營效率持續優化,公司未來盈利能力有望保持穩定。



順應行業潮流 精準把握機遇



藍月亮過去數年的成就,與家庭清潔護理行業的持續高增長有著密切關聯。而在未來一段時期內,該行業依然會保持較高的增速,尤其是中國市場,在主要經濟體中增長潛力最大。根據弗若斯特沙利文報告,預期中國家庭清潔護理行業零售銷售總價值將由2019年的1,108億元增至2024年的人民幣1,677億元,複合年增長率為8.7%。而上述增量,預期將佔2019年至2024年全球家庭清潔護理行業增量的三分之一以上。值得注意的是,中國三線及其他低線城市生活水平不斷提高,其增長潛力不容小覷。



藍月亮奉行全渠道戰略,目前建設了覆蓋全國的銷售及分銷網絡,可觸達所有一、二、三線及更低線地區的消費者。線下渠道中,截至2020年6月30日,除全國性及地區性超市外,藍月亮有近70%的線下分銷商位於三線及以下城市。在電子商務等線上渠道中,藍月亮的滲透率也在逐步上升。今年上半年,藍月亮線上渠道產生的收益為14億港元,已經佔據公司總收益的58.8%。



隨著中國人均可支配收入的顯著提高,高端產品將迎來新的發展機遇。藍月亮將強化高端產品種類,重新定義家庭清潔體驗,以吸引年輕及高消費力的人群,同時不斷升級產品,拓展現有品類,以應對多元化的市場需求。



除此之外,藍月亮還將持續塑造可信賴的品牌形象,提供全套產品及服務,加固與消費者之間的信任關係,為消費者帶來無憂的「藍月亮」生活。藍月亮所要打造的,是集卓越產品、極致服務、專業咨詢為一體的豐富的家庭清潔護理體驗。藉助中國市場的龐大規模和領先全球的增長速度,蓝月亮将續寫新的發展篇章。





