天能動力榮獲2020「金責獎」- 最佳環境（E）責任獎

香港, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - 中國新能源動力電池行業的龍頭企業── 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:00819.HK),欣然宣佈公司在2020年12月8日榮獲由新浪財經主辦2020中國企業ESG 「金責獎」-最佳環境(E)責任獎。「金責獎」用於表彰對中國ESG事業做出卓越貢獻的企業和機構。



新浪財經是國內最權威的港股資訊網站,是次舉辦的「金責獎」,取名「金責」二字,取意「責任像金子一樣寶貴與厚重」,新浪財經希望通過 “金責獎”平台,向大眾傳播ESG的榜樣力量。



「金責獎」評選設有最佳環境(E)責任獎、最佳社會(S)責任獎、最佳公司治理(G)責任獎、最佳責任進取獎、年度可持續發展獎、責任投資最佳銀行獎、責任投資最佳證券公司獎、責任投資最佳保險公司獎、責任投資最佳基金公司獎、責任投資最佳資產管理機構獎十個大獎。此外,2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年,評選特別增設企業扶貧貢獻獎。獎項候選名單是基於企業公開信息、新聞輿情等資料及權威資料庫綜合評估後所得。



經綜合評定,天能動力榮獲2020中國企業ESG「金責獎」最佳環境(E)責任獎。天能動力是新能源動力電池行業的龍頭企業。經過30多年的發展,現已成為以高端環保電池的生產製造為核心業務,同時包括新能源鋰電池、集新能源汽車鋰電池、汽車起動啟停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售,以及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等為一體的大型高科技能源集團。天能全生命週期管理模式創新綠色動力,為交通出行、觀光休閒、物流快遞、環衛清潔、倉儲搬運等提供綠色動力電池系統解決方案,引領行業綠色可持續增長。



是次一同獲得最佳環境(E)責任獎的還有贛鋒鋰業、比亞迪、陽光電源、長城汽車、信義光能、隆基股份、中集集團和馳宏鋅鍺等等知名頭部企業。也能印證天能動力日常經營中的責任意識和對環境的貢獻,能和上述企業並駕齊驅,正共同為中國可持續發展及循環經濟而努力。





