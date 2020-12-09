財華社：新材料領先企業聯泓新科成功上市 聯想控股（3396-HK）資產組合優化提升 資本運作陸續有來

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|Dec 8, 2020, 17:24 HKT/SGT
|聯泓新科A股掛牌上市 聯想控股打造新材料行業領先企業
|Sept 4, 2020, 16:46 HKT/SGT
|聯想控股戰略性入股富瀚微，佈局半導體賽道
|Aug 28, 2020, 15:37 HKT/SGT
|聯想控股（3396-HK）2020年中期收入1,849億 不確定性中推動穩健發展
|Aug 27, 2020, 20:56 HKT/SGT
|聯想控股（3396-HK）2020上半年收入1848.66億元人民幣
|Aug 27, 2020, 20:21 HKT/SGT
|聯想控股2020年上半年收入1,848.66億元，資本運作持續推進
|Aug 2, 2020, 17:56 HKT/SGT
|聯想控股（3396-HK）發佈盈警 料二零二零年中期錄得純利約3至10億
|Mar 27, 2020, 12:30 HKT/SGT
|聯想控股（03396-HK）2019年收入同比增8%
|Mar 26, 2020, 13:46 HKT/SGT
|聯想控股2019年收入3,892.18億元，同比增長8%
|Dec 20, 2019, 10:34 HKT/SGT
|聯想控股代際傳完成：新管理層核心來者何人？
|Dec 19, 2019, 14:27 HKT/SGT
|聯想創辦人柳傳志退休 提出“領導力三要素” 樹立“產業報國”願景
|Dec 18, 2019, 22:21 HKT/SGT
|同心致遠 繼往開來 聯想控股完成代際傳承：柳傳志、朱立南卸任，推出寧旻、李蓬新組合
|Dec 18, 2019, 21:53 HKT/SGT
|聯想控股代際傳承落地 柳傳志、朱立南卸任，新組合寧旻、李蓬上馬
|Aug 30, 2019, 19:43 HKT/SGT
|強化管控 注重資本運作 聯想控股（3396）半年收入升15%
|Aug 30, 2019, 18:36 HKT/SGT
|穩迎不確定性及諸多挑戰 聯想控股2019上半年賺26.7億人民幣
|Aug 29, 2019, 17:49 HKT/SGT
|聯想控股業務持續穩健發展，2019年中期歸母淨利26.65億元
|Mar 29, 2019, 12:24 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入人民幣3,589億元，同比增長13%
|Mar 29, 2019, 12:16 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入升一成三至3,589億元，每股派息0.3元戰投全面盈利，財投基本面佳
|Mar 28, 2019, 16:10 HKT/SGT
|聯想控股2018年收入3589.2億元，同比增長13%
|Aug 30, 2018, 14:08 HKT/SGT
|聯想控股2018上半年歸母淨利28.3億元，同比多賺5%
|Aug 29, 2018, 18:59 HKT/SGT
|持續推動戰略落地，整體價值穩步提升；聯想控股2018年上半年歸母淨利同比升5%至28.30億元
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