來源 Nuvera Fuel Cells, LLC Nuvera(R) E-60發動機獲國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海)認證證書 國家機動車產品質量監督檢驗中心認證

Nuvera燃料電池發動機並頒發證書

馬薩諸塞州比勒里卡, 2020年12月9日 - (亞太商訊) - Nuvera Fuel Cells, LLC ,一家面向動力應用的燃料電池解決方案供應商,正式獲得上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司暨國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海)(SMVIC)對Nuvera(R) E-60發動機的認證。證書對該發動機的性能和補貼資格提供了第三方驗證,認證Nuvera(R) E-60燃料電池發動機可應用於國內的機動車,並為大範圍的應用Nuvera產品提供了通道。



Nuvera首席執行官Lucien Robroek先生表示: “通過國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海)的最新發動機認證為我們在國內的產品戰略部署提供了所必須的授權和認證。該認證有助於Nuvera拓展中國市場並取得'新能源汽車'行業重要供應商定位,同時進一步穩固了Nuvera在全球燃料電池行業中的領先地位。”



SMVIC認證確保了發動機產品滿足國內公路車輛及相關零部件的所有認證要求。上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司暨國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海)在其傳統車輛測試功能平台的基礎上升級並打造了新能源汽車(NEV)檢測平台,助力實現中國的可持續發展目標。新能源汽車檢測囊括燃料電池電動汽車檢測,例如由Nuvera提供動力的車輛應用。 Nuvera(R) E-45燃料電池發動機(E-45-HD)較早前已獲得SMVIC認證,並已在國內的10.5米巴士中應用。



E-60燃料電池發動機可無縫集成到商用中型和重型車輛應用中,其中包括區間車和公交巴士,貨運車輛,工業卡車和牽引車等。通過兩台Nuvera(R) E-45或E-60發動機組合集成,還可為功率要求更高的車輛提供服務,從而為這些應用提供更高的效率,更長的使用壽命和提高冗餘度。



關於NUVERA FUEL CELLS, LLC

Nuvera Fuel Cells,LLC一家是向重型移動應用提供零排放發動機的製造商。在美國,歐洲和中國設有辦公室。 Nuvera提供清潔,安全和高效的產品,旨在滿足工業車輛和其他運輸市場的嚴格需求。



Nuvera是Hyster-Yale Group,Inc.的全資子公司,該公司主要以Hyster(R)和Yale(R)品牌設計,研發,製造,售銷和服務於全球綜合型叉車和配件市場。 Hyster-Yale 集團是Hyster-Yale Materials Handling,Inc.(NYSE:HY)的全資子公司。 Hyster-Yale Materials Handling,Inc.及其子公司總部位於俄亥俄州克利夫蘭,在全球擁有大約7600名員工。



