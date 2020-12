Tuesday, 8 December 2020, 14:25 HKT/SGT Share: 打造全週期健康生態系統 京東健康今日登陸港交所

香港, 2020年12月8日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,互聯網醫療龍頭京東健康(6618.HK)於今日正式掛牌港交所,發行價為70.58港元/股,若未實行超額配售權,以及扣除各項上市開支後,募資淨額約為265億港元。京東健康IPO期間反應熱烈,公開發售部分超購逾420倍。京東健康致力於建設一個完整、全面的「互聯網+醫療健康」產業生態,目前已經打造出了一個健康全場景、用戶全生命週期的健康管理平台。



線上與線下融合 打造全生命週期健康服務



京東健康的醫藥零售業務中,零售藥房業務通過自營、線上平台和全渠道佈局三種模式運營。自營的京東大藥房是其核心模塊,公司已建立涵蓋行業領先的製藥公司和健康產品供應商的供應鏈網絡,擁有包括11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫,線上平台擁有超過9,000家第三方商家,與京東大藥房形成良性互補、各揮優勢,全渠道佈局全國200多個城市。



在線醫療健康服務為京東健康零售藥房業務的重要延伸,公司的互聯網醫院服務,包括問診、處方續簽、慢性病管理和家庭醫生服務。慢性病管理平台可以提高治療效率,簡化患者用戶體驗,讓醫生接觸到更廣泛的患者群體。而家庭醫生服務為家庭提供包括全科醫生、專科醫生和外部名醫的醫生團隊。用戶足不出戶,就可以獲得健康管理服務。



截至2020年9月20日,京東健康已組建一支 6.8萬名自有和外部合作醫生組成的醫療團隊,未來還計劃設立更多的專業科室及吸引頂級醫療專家。京東健康的在線醫療服務,將會以分級診斷系統作為支撑。公司計劃繼續建立線上和線下一體化分級診療系統,將小病和常見疾病問診和隨訪留在線上,同時將危重病問診和隨訪轉介予線下專科醫生,從而優化醫療資源分配和提高醫療健康行業的效率。此外京東健康還為用戶提供體檢、醫學美容、口腔齒科、疫苗預約和基因測試等消費醫療健康服務,用戶可在京東健康的平台上預約及購買這些服務。京東健康持續有效連接並整合所有醫療資源,將用戶、藥房、藥企和健康產品供應商、醫院、醫學專業人員和其他醫療健康參與者聯繫起來,打造出一個全週期的生態系統。



獲用戶高度認可 用戶增長迅速



京東健康通過線上與線下實體的融合,為百姓提供品類豐富、品質上乘、價格親民的優質商品,通過整合線上和線下醫療服務,為百姓連接稀缺醫療資源,特別普惠到醫療資源有限的地區的居民。



在快速響應方面,京東健康通過遍佈全國的配送基礎設施網絡,以及超過200個城市的全渠道佈局,能夠按需求為用戶提供當日達、次日達、30分鐘、7*24快速送達服務,滿足用戶緊急性用藥需求。



京東健康打造的大健康生態不僅縮减了產業鏈中間環節,提高了效率,緩解了醫療資源不均衡的供給問題,滿足用戶「重、急、慢」等各類醫療健康場景下不同的需求,也讓京東健康收穫了良好的口碑效應,成為用戶首選平台。



於2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日,京東健康分別擁有43.9百萬、50.5百萬、56.1百萬及72.5百萬個年活躍用戶。值得一提的是,憑藉與京東集團良好的關係,京東健康更能夠觸達超過4億活躍用戶。



憑藉完善的供應鏈以及以大數據和AI提供的底層基礎設施保證,加之用戶的高度認可,過去三年,京東健康業績實現高速增長,招股書顯示,2017年-2019年,京東健康的總收入分別為56億元、82億元、108億元。2020年前三季度,京東健康的總收入為132億元。



眼下互聯網醫療風頭正勁,正成為資本追逐的對象,京東健康此時上市正逢其時,未來京東健康有著巨大的發展空間,其基本面優異,在互聯網醫療賽道上具有明顯優勢,上市後,將開啓更大的征程。





