Tuesday, 8 December 2020, 08:47 HKT/SGT Share: 中國電力榮獲香港上市公司最佳企業管治獎項

香港, 2020年12月8日 - (亞太商訊) - 香港會計師公會（HKICPA）於12月初公佈了第20屆《最佳企業管治大獎2020》評選報告，表揚上市公司及公營機構多年來致力香港企業管治水平的提升。中國電力國際發展有限公司（股票編號：2380.HK)企業管治成果喜獲社會及專家評審認可，首次入圍並榮獲非恒指成份股（中市值）特別提名獎（Special Mention）。香港會計師公會是國際公認的世界一流、高素質的專業機構，該獎項是香港會計師公會以香港上市公司2019年年報作為素材，就企業管治等方面工作進行的綜合性質評選。















香港會計師公會於評選報告指出，中國電力董事局主席田鈞在年報的致股東信函中強調了公司將持續高質量推進清潔能源轉型，主力開發優質的平價、競價可再生能源項目，積極建立高效的清潔能源基地，同時嚴格控制煤電資本性開支，充分體現了公司轉型發展的決心。



評選報告又指出，年報中表達了中國電力致力追求高水平的企業管治願景，已形成規範的治理架構以及建立行之有效的內部監控制度體系；風險管理報告詳細說明了風險評估的責任、流程及措施，坦誠披露了潛在的合規風險；環境保護與社會責任報告摘要有力闡述了公司「致力清潔發展，奉獻綠色能源」的核心理念；年報整體排版設計一目了然，重點文字突出，有助於投資者清晰瞭解公司重要信息。





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