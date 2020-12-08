Monday, 7 December 2020, 21:28 HKT/SGT Share: 弘陽地產獲國泰君安證券發表「買入」研究報告

香港, 2020年12月7日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司(「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）獲國泰君安證券首次覆蓋，目標價為3.60港元，給予「買入」評級。



國泰君安證券認為公司的利潤增長高於行業平均水平，加上憑藉公司多年紮根江蘇和長三角區域開始收成，看好公司能乘勢快速發展。



此外，國泰君安證券看好公司未來發展主要有以下原因：



1. 深耕江蘇並走向全國：截至2020年6月底，公司土儲達1,837萬方米，其中江蘇佔總土儲的54.9%。隨著公司快速擴張，合約銷售在2017-2019年期間錄得了59.2%的年複合增長率，強勁的銷售勢頭在2020 年繼續保持，國泰君安證券認為公司有望超過今年人民幣750億元的合約銷售目標。



2. 通過弘陽廣場尋求商業發展：公司打造了獨特的商業品牌，有別於同業。2019年，公司為南京弘陽廣場升級改做，從傳統購物中心打造成一個娛樂綜合體，迅速成為南京江北都市圈(CBD)的娛樂中心。此外，公司有超過10個弘陽廣場在籌備(包括輕資產在內)。國泰君安證券相信這將對公司的物業開發產生協同效應，尤其是在江蘇省以外地區。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號: 1996)

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。



弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

