研發實力強勁 和鉑醫藥即將登陸港交所

香港, 2020年12月7日 - (亞太商訊) - 業內領先的臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥(02142.HK)已經結束招股,和鉑醫藥專注於免疫與腫瘤疾病領域,致力於研究與開發新型及高度差異化抗體療法。和鉑醫藥IPO期間非常火爆,據市場消息,其公開募股已獲超額認購,散戶、 機構認購均火熱,該股預計將於12月10日掛牌上市。和鉑醫藥自創立以來,就深受資本看好,其上市前進行了5輪融資,共計涉資約3.22億美元,包括Advantech Capital,GIC,Legend Capital,OrbiMed等知名機構均有參與,股東背景實力雄厚。此次IPO更引入9名重磅基石投資者,包括BlackRock,HBM Healthcare,Hillhouse Capital,Hudson Bay Capital,Octagon Investments,Anlan Fund,Legend Capital,OrbiMed,3W。



和鉑醫藥具有高度差異化、豐富的創新產品管線,包含10多種候選藥物,其中核心產品巴托利單抗(HBM9161)的多個適應症及特那西普(HBM9036)處於臨床中後期研發階段。巴托利單抗是一款全人源單克隆抗體,首批適應症針對免疫性血小板減少症、甲狀腺相關性眼病、重症肌無力及視神經脊髓炎譜系疾病,是目前大中華地區唯一一款開發中的針對致病性IgG介導的自身免疫性疾病的開發中的FcRn抑制劑,有潛力成為該領域的突破性療法。根據巴托利單抗在免疫疾病領域的「廣譜性」特質,和鉑醫藥後期還計劃應用到其他適應症。特那西普主要針對中重度乾眼病(DED),目前正在進行大中華區三期臨床試驗。據研究資料顯示,該藥效迅速且安全性良好,舒适度明显优于市场现有疗法,商業化後可滿足中國龐大的乾眼病市場需求。待產品上市,極有可能為公司帶來豐厚的商業收入。



除了上述核心產品外,公司還具有多個自研產品管線。而支撐公司豐富管線發展的,是享有全球專利的創新抗體藥物研發平台——和鉑抗體平台,包括H2L2平台、HCAb平台及HBICE™平台。三大平台因其行業稀缺性和技術領先地位,亦具有強勁競爭力。H2L2平台利用第二代H2L2轉基因小鼠產生具有全人源可變區的經典型抗體,實現內源性親和力成熟及免疫效應功能。HCAb平台是全人源抗體平台,能夠製造不同形態種類的「僅重鏈」抗體,具有良好開發可行性,未來有望應用在雙抗、CAR-T、診斷、局部應用、偶聯物載體等方面。HBICE™為公司基於HCAb平台自主開發的免疫細胞銜接器平台,基於該平台開發的雙特性/多特異性抗體有望產生聯合療法所未能達到的腫瘤消除作用。目前,和鉑醫藥抗體平台已獲得超過45個生物醫藥行業及學術界合作夥伴的高度認可,包括禮來、Yinuoke、特瑞思及正大天晴等多家國內外知名生物藥企。和鉑抗體平台有望突破現有的傳統抗體發現,引領行業的創新。



和鉑醫藥由具有豐富行業經驗的世界級管理團隊領導,董事長兼首席執行官王勁松博士為哈佛醫學院前主任醫師,並在哈佛醫學院公共衛生學院Laurie Glimcher博士的實驗室完成分子免疫學的研究。在創辦公司前,曾擔任賽諾菲亞太區中國研發中心負責人及轉化醫學負責人。首席商務官廖邁菁先生曾於西安楊森製藥公司擔任多個職位,在市場營銷、策略營銷及業務發展具有豐富經驗。公司的管理團隊在世界領先的製藥公司及研究機構從事醫藥研發的經驗平均超過15年。



在優秀管理團隊的帶領下,和鉑醫藥利用強大的核心技術平台組合已成功打造出兼具高度創新和差異化的抗體藥物管線,公司的巴托利單抗、特那西普等產品有望填補市場亟待滿足的臨床需求,擁有快速實現商業化的潛力,上市後藉助資本力量與強大的研發實力,和鉑醫藥將打開更大的發展空間。





