來源 中匯集團控股有限公司 中滙集團(0382. HK)首個國內高校併購項目落地 收購四川新概念教育投資有限公司及成都育德後勤管理有限公司全部股權之51%

目標集團旗下於四川成都兩學校全日制在校生規模達約2.4萬人

香港, 2020年12月7日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區(「大灣區」)最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)欣然宣佈,於2020年12月4日,本集團間接全資附屬公司廣州智蘅教育發展有限公司及廣州市華港企業管理有限公司與南寧市卓文教育諮詢服務有限公司、深圳洪濤教育集團有限公司及目標集團簽訂收購協議,收購四川新概念教育投資有限公司(「目標公司」)及成都育德後勤全部股權的51%,總代價為7.5億元(人民幣,下同),即約8.8億港元。目標公司旗下擁有四川城市職業學院及四川城市技師學院兩所學校,截至目前全日制在校生共約2.4萬人;學校兩個校區(成都及眉山)的佔地面積共約1,100畝,總容量為3.5萬人。



圖1-4:四川城市職業學院及四川城市技師學院校園風光



學校區域優勢得天獨厚 盡享成渝經濟發展及政策紅利

2020年新年伊始,中央財經委員會首次提出《成渝地區雙城經濟圈建設》,將四川省成都市及重慶市列入國家戰略。自2011年起,四川省的出生人口持續增長,該等人口分別將於2026年起進入技師學院、2029年起進入高等職業學院,屆時相關院校有望迎來龐大需求。作為國家戰略的成渝地區雙城經濟圈建設正處於整體部署和頂層規劃階段,成渝地區雙城經濟圈的建設伴隨著高等教育系統崛起,與京津冀、長三角及粵港澳大灣區形成四足鼎立的區域高等教育發展格局。



本集團透過收購目標公司,率先踏入成渝經濟圈佈局,保證未來3至5年的營收、口碑雙雙增長,更能把大灣區高等教育一體化的先進理念及國際化的教育思維引進區內,形成高等教育的內生變革動力。學校本部校區位於成都市區,交通便利,區域優勢明顯;新校區擴展空間大,支撐未來發展佈局。



高層次高品質辦學 位列省內第一、全國第八

四川城市職業學院為一家經省教育廳發牌的全日制綜合性普通高等院校,至今已累積近10年本科,10年高職的20年辦學經驗。在「2020年校友會民辦高職學校綜合實力排名」及「2020年武書連民辦高職學校綜合實力排名」中,均位列省內第一位,於全國則分別位列第五位及第八位。 無論是從校領導團隊、師資積累還是當地口碑均經歷市場驗證,已成為四川省當地一流的民辦高職院校。



學校重視校企合作、產教融合,現與京東集團、成都地鐵等300家知名校企合作,並先後與多個知名企業如華為、京東、蒙牛及萬科等開展30多個「訂單培養」項目,入學及就業,平均月薪6,000元以上。學校致力為學生提供更多實戰培訓,提高就業競爭力,並已連續8年保持98%以上的畢業生就業率。



平均學費高、全日制在校生規模大

平均學費高:四川城市職業學院學生的平均學費為14,000元/年,在四川省民辦普通高職類院校中名列前茅;據調研顯示,預計明年的學費標準將上調至16,800元/年;四川城市技師學院學生的平均學費為9,800元/年。隨著四川省學歷教育收費全面放開,相信未來的學費有一定的增長空間。



全日制在校生規模大:四川城市職業學院全日制在校生為約1.6萬人;四川城市技師學院於2018年9月開始招生,目前全日制在校生為約8,200人。未來兩年,目標兩所學校全日制在校學生分別增長至約1.8萬人及1.6萬人。



與中滙產生高度協同效應 擴大區域學校佈局提高品牌影響力

專業課程契合:四川城市職業學院的省級重點專業如建築工程科技及院級重點與特色專業會計、軟件技術與本集團旗下廣東財經大學華商學院的大商科+IT範疇及廣州華商職業學院的建築工程學院的專業高度契合。



國際化元素配合雙循環國策:本集團現時營運的海外學校擁有豐富的學歷層次及多元的教學產品,屆時將能為四川城市職業學院注入更多活力。同時,本集團獨有的環球嵌入式教學課程(Global Immersion Programme)可補足該學院薄弱的國際合作為國內專科與國外的專、本、碩學歷打通(學歷+非學歷),善用海外學校的資源。



學科+就業雙輪聯動配合內循環國策:併購計劃為本集團的高等職業教育服務創造更多可能性,如學生可透過「2+1」模式,先在四川省就讀兩年,最後一年前往大灣區實習適應大灣區的就業環境。同時亦可利用資深的創業輔導團隊及大灣區優良的創業環境,為學生提供更多出口方式。



本集團亦認為,收購目標公司及其轄下兩所學院可大幅增加本集團的在校學生規模,大幅提升營收,並擴大學校在成渝區內的佈局,提高集團品牌的影響力。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團,及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年8月31日止年度,本集團的在校學生人數為35,453名,旗下擁有5間國內外學校。



於中國,本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構,即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院,以大商科、大健康及IT為主要課程設置戰略重點;於2020年12月4日,本集團已有的位於大灣區的中國校網拓展至發展潛力巨大的成渝一體化區域經濟帶,收購位於四川省四川城市職業學院及四川城市技師學院兩所學校,兩所學校全日制在校學生人數共約2.4萬人。於海外,本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構,即澳洲國際商學院(Global Business College of Australia或GBCA),提供職業教育課程和其他非學歷短期課程,澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構,即新加坡中滙學院(Edvantage Institute (Singapore)或EIS)(前稱NYU Language School),提供長短期語言培訓課程及各類文憑及高級文憑課程。此外,2020年上半年,本集團旗下澳大利亞中滙學院(Edvantage Institute Australia或EIA)獲得澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可,是本集團第一間同時提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構。





