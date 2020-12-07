Sunday, 6 December 2020, 20:26 HKT/SGT Share: HPV疫苗大亂戰！逃得掉PD-1宿命嗎？

香港, 2020年12月6日 - (亞太商訊) - 在第十二屆（2020）中國醫藥企業家科學家投資家大會（啟思會）主論壇舉辦的圓桌對話 “創新的品質和賽道”中，嘉賓們聊high了，居然將話題引入了危險的方向，大家熱烈討論了PD-1未來會賣到多便宜，結果“3萬塊一年！”得出後，大家都驚呆了，曾經治療費用幾十萬一年的市場寵兒、癌症剋星、大免疫治療領域的卡麗熙、跨腫瘤適應症應用的凡爾賽，他怎麼就不香了？他怎麼就砍價砍到了腳脖子，一折起啊？實際情況是，目前6家獲批的PD-1都各有特點，能滿足很多臨床需求，也會帶來極高的臨床獲益，但是，他架不住在研的管線還有幾十個啊，一旦這些品種都釋放出來，到時候為了競爭和生存，大家在各自努力學術推廣、加強行銷之外，能祭出的殺招也就只有砍價了。







回過頭來看，今天的HPV疫苗領域何其相似，自從MSD的9價疫苗獲批以來，“唯一能預防癌症的疫苗！”、“愛她，就帶她去打HPV。”、“不止女性，男性也需要HPV的保護。”“深圳要抽籤才能打的疫苗！”、“香港告急，飛過去打的陸客耗盡了香港最後一滴HPV疫苗。”這樣的聲音層出不窮，一時間洛陽紙貴，連小米的雷軍都恨不得擊節讚歎：“好一個饑餓行銷！”在這樣的大背景下，MSD賺得盆滿缽滿，定價自然也是怎麼高貴怎麼來。然而這樣的好生意怎麼可能只有一家做，看到了這裡面巨大的商機和利潤，國內各疫苗公司摩拳擦掌，根據截至2020年12月在研HPV疫苗的列表，可以看到這一領域的在研管線，相信除已進入臨床階段的品種外，還有大量的企業在虎視眈眈。



接下來這HPV疫苗產業的劇本該怎麼走呢？我們先來看看2價HPV疫苗市場的情況。萬泰生物的2價HPV疫苗馨可寧採用DNA重組技術在大腸桿菌中表達類病毒顆粒抗原，使得其生產成本更低。因此，馨可寧上市價格為每一劑針329元，比GSK的希瑞適，還要低43%左右。這樣的價格也給目前仍在管線中的2價/3價HPV疫苗產品帶來了顯著的成本壓力。作為行業的後來者，如何在萬泰、GSK中爭取市場份額，只有降價、降價再降價！未來，不只是2價/3價HPV疫苗，在更擁擠的9價HPV疫苗市場，我們會看到殺紅了眼的疫苗企業們為了搶佔市場，拋出一個又一個低價，HPV疫苗市場會像現在的PD-1市場一樣賣出“白菜價”。到了那個時候，我們才能說真正地達到了“實現全民接種”的基礎，當然，疫苗企業利潤降低，慘澹度日也會是不爭的事實了。



另外，全球疫苗研發和生產技術正在飛速發展。2020年12月英國緊急批准了4,000萬劑BioNTech疫苗的上市，標誌著全球疫苗產業格局已經悄然發生了根本性的變化，以mRNA技術為代表的疫苗產業新技術正在顛覆已有百年歷史的疫苗產業。當前全球兩款上市的新冠疫苗分別為俄羅斯腺病毒疫苗以及BioNTech的mRNA疫苗，這兩款疫苗的保護有效性均超過90%，研發週期均短於1年，且可在短時間內實現上億支疫苗的生產。未來，隨著這兩大技術的不斷發展成熟，兩大技術的使用將不再局限於新冠疫苗領域，更多疫苗品種包括高價HPV疫苗等均可在這兩大技術平臺實現快速的研發和生產。屆時，HPV疫苗能賣到多便宜，是不是直接就進計免，變成一類苗了，同樣是值得我們警惕的情況。





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