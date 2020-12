Sunday, 6 December 2020, 20:19 HKT/SGT Share: 2價/3價HPV疫苗有人打?都是金鎖,裝什麼還珠格格

香港, 2020年12月6日 - (亞太商訊) - 1998年《還珠格格》熱播,讓觀眾記住了小燕子和金鎖。金鎖通過翻雲覆雨的手段成為了這部戲後最紅的明星,一度也讓吃瓜群眾大呼“豪門”。二十年過去了,2018年“金鎖”出了問題,星途黯然,冰封至今,讓大家看明白了,叫得再響,沒有真本事,怎麼也成不了“格格”。2020年新冠疫情的全球大流行使得疫苗產業成為全球矚目的焦點,中國疫苗企業也受到了市場前所未有的關注。同時,2020年國產疫苗行業也是喜訊不斷,大量國產重磅疫苗進入成果收穫期,進口產品壟斷的局面被打破。其中倍受關注的就有國產的2價HPV疫苗的成功上市,被認為將顯著改變當前HPV疫苗供不應求的狀態,實現全民HPV疫苗接種“指日可待”。在超強的市場預期下,相關企業的股價不斷創出歷史新高,然而,HPV市場上的這些玩家,究竟是“金鎖”還是“格格”,就讓我們深入地盤一盤。



2價/3價HPV疫苗陷入消費定位困境



HPV疫苗的“價”指的是所針對病毒型別的數量,最主要的高危型是16和18型,2價HPV疫苗就是針對這兩種高危劑型,僅能預防約70%的宮頸癌,與9價HPV疫苗90%的保護能力有顯著的差距。



由於HPV疫苗作為一種預防類、可選類疫苗,其主要消費者為健康意識強、有一定消費能力的城市新興階層,當前大量的HPV疫苗受種者的選擇基本上為9價最優、4價次之、2價末選的消費觀念,2價HPV疫苗定位尷尬。由於當前中國市場9價、4價疫苗一針難求,2價HPV疫苗仍保有一定市場,但是下滑趨勢已然出現。以歷史批簽發計算,2價HPV市場份額逐年降低,2018年、2019年以及2020年上半年2價HPV市場份額占比分別為29.63%,18.46%以及5.90%。定位尷尬、市場頹勢顯現是當前2價/3價HPV疫苗所面臨的現狀。



海外經驗預示了2價/3價HPV疫苗的未來前景黯淡



在海外市場,默沙東2006年上市了4價HPV疫苗、GSK於2007年上市了2價HPV疫苗。2011年後,兩者之間的銷量差距逐漸拉大,GSK的2價HPV疫苗被遠遠甩在後面。2014年默沙東九價HPV疫苗上市後,2價HPV疫苗的銷售額更是斷崖式大跌並於2016年黯然退出了美國市場。可見,高價HPV疫苗的上市將直接打擊低價HPV疫苗的市場。就中國市場而言,中國9價HPV疫苗、4價HPV已經進入臨床後期,11價HPV也進入了臨床II期,這些高價HPV疫苗的上市將對2價HPV疫苗產生直接打擊,2價/3價HPV疫苗面臨與美國市場相似的黯淡前景。



綜上所述,國內其他生產2價HPV疫苗的公司能有啥大發展,金鎖有沒有“格格”命,不言自明。





