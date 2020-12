中國通海金融榮獲「低碳關懷ESG標籤」

Friday, 4 December 2020, 18:01 HKT/SGT Share:

來源 中國通海國際金融有限公司

香港, 2020年12月4日 - (亞太商訊) - 中國通海國際金融有限公司(下稱 “中國通海金融” 或 “集團”)欣然宣布,集團成為本年度「低碳關懷標籤」計劃的贊助機構,並榮獲低碳想創坊頒授「低碳關懷ESG標籤」 ,以表揚其於環境、社會及管治報告方面的卓越表現及對締造綠色未來的努力。



中國通海金融公共關係與傳訊聯席總監盧秋玲小姐(中)代表出席接受嘉許











中國通海金融一直積極關注重要的環境及社會議題,是次獲得表彰,充份認可了集團於提倡及推行環保方面的成就,亦印證集團於環境、社會及管治報告相關披露的工作水準。本年度的「低關懷標籤」以「奔向零碳、永續復甦」為主題,冀望在疫症流行期間,結集全球商界、城市、地區及投資者的領導和支持,在疫情過後促成一個健康、富韌性和零碳的復甦。展望將來,集團亦將響應號召持續於社區推廣環境保育,並鼓勵員工全力支持和參與, 務求進一步推動企業可持續發展,與社會共同成長。



「低碳關懷 ESG 標籤」由低碳想創坊頒發及由低碳亞洲給予認證,旨在表揚作出高水平報告,並為 進一步提升報告水平而制定可行計劃的企業。該標籤的質素及守則由傑出學者及於香港碳管理及可持續發展領域的專業人士組成的專家顧問小組監督。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」,股份代號: 00952.HK),為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市,並於 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代號: 000046.SZ)大家庭。中國通海金融致力打造成為全方位,全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴,並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業,以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員,為客戶提供資本市場服務。



如有垂詢,請聯繫:

中國通海國際金融有限公司–公共關係與傳訊

陳靜妍 (Jane Chan) 電話:(852) 2217-2888 電郵:jane.chan@tonghaifinancial.com

盧秋玲 (Mandy Lo) 電話:(852) 2217-2753 電郵:mandy.lo@tonghaifinancial.com

陳碧虹 (Charlie Chan) 電話:(852) 2217-2504 電郵:charlie.chan@tonghaifinancial.com





