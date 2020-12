Friday, 4 December 2020, 17:13 HKT/SGT Share: 多元產品+全渠道分銷 藍月亮今日招股

香港, 2020年12月4日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報導,中國家庭清潔護理行業的領導者——藍月亮集團控股有限公司(「藍月亮」)於今日正式招股。此次招股,藍月亮擬全球發售7.47億股股份,其中香港公開發售0.75億股,佔比約10%,發售價介於10.20港元至13.16港元之間。藍月亮共有6位基石投資者護航,包括「中銀香港資產管理」、「大眾香港」、「富敦」、「長甲資本(益添投資)」、「Poly Platinum」、「VAM LLP」等知名機構。



從左至右:潘國樑(執行董事、首席財務官兼公司秘書),潘東(董事會主席、執行董事兼首席技術官),羅潤瑜(投資者關係總監)



重研發创新 打造多元產品

1992年,首款「藍月亮」品牌產品——藍月亮強力型油污剋星進入市場。2000年,首款在中國推出的品牌個人護理衛生產品——透明包裝藍月亮抑菌型洗手液開始銷售。通過把握不斷變化的消費者喜好及用戶體驗,藍月亮不斷推動產品的研發於創新。今天,藍月亮的產品涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。



在公司創辦之初,藍月亮便成立了研發技術中心,並始終將科學研發視為企業基因的重要組成。2015年,藍月亮總部洗滌研究院成立,專責開發及評估洗衣產品及方法。至此,藍月亮形成了以「產品」和「方法」雙線研發為重點的研發格局,一方面推出新產品滿足不斷變化的消費者愛好及提升用戶體驗,一方面開發並與消費者分享科學化及實用的清潔方法。截至目前,藍月亮在中國共取得了673項註冊商標、152項專利及159項版權。



以市場驅動研發,以研發成就產品。藍月亮不斷推出戰略型產品,持續受到市場追捧。在2017年至2019年間,藍月亮收益保持高速增長,複合年增長率達到11.9%。根據弗若斯特沙利文的報告,藍月亮在2009年至2019年間,連續11年位居中國洗衣液市場份額第一位。在洗手液市場,藍月亮中國市場份額在2012年至2019年間,連續八年保持第一。



全渠道分銷 未來增長可期

再好的產品,也要落地。藍月亮覆蓋全國的分銷網絡,為業績的增長提供了有力保證。於線上渠道,藍月亮已與主要電子商務平台合作約十年,並成為了各平台的重點合作商家。根據弗若斯特沙利文的報告,2019年,藍月亮洗衣液線上渠道銷售額所佔市場份額為33.6%,排名第一。在2019年京東618購物節與天貓雙十一購物節活動中,藍月亮產品成交額均排名第一。



在線下市場,根據弗若斯特沙利文的報告,以零售銷售价值計算,藍月亮於2017年至2019年間,連續三年在中國線下洗衣液市場中排名第一。值得一提的是,截至2020年6月30日,除去全國性和地區性超市外,藍月亮有近70%的線下分銷商位於三線及以下城市。根據弗若斯特沙利文報告,2019至2024年以零售銷售價值計,預期三線及以下城市的家庭清潔護理市場的複合年增長率為9.2%;預期同期三線及以下城市的洗手液及洗手液零售銷售價值的複合年增長率分別為15.1%、28.3%。在未來,三線及以下城市有望為藍月亮貢獻更為可觀的業績增長。



隨著人們對生活品質提出了更高的追求,家庭清潔護理產品也在不斷升級,高效、精細、優質的產品更易受到消費者青睞。未來,藍月亮也將把握住新興市場的增長機遇,繼續向消費者提供優質的家庭清潔護理產品。憑藉對消費趨勢的精準把握和強大的產品落地能力,藍月亮相關業務有望實現可持續增長。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network