Monday, 30 November 2020, 17:21 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥公佈2020年第三季度業績 把握政策機遇推動戰略轉型

加快新藥開發並構建互聯網生態圈

新產品收入貢獻飇升66.9%至約人民幣66.6億元

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公佈截至2020年9月30日止九個月（「回顧期」）之未經審核財務業績。回顧期內，集團把握行業政策機遇，推動集團整體戰略轉型，包括加快新藥開發並構建互聯網生態圈，帶動新產品收入攀升66.9%至約人民幣66.6億元，標誌著轉型取得階段性成功。



發展重點

- 集團多個新上市產品及抗腫瘤產品銷售取得顯著增長。期內新產品貢獻收入約人民幣66.6億元，按年大幅增長66.9%，佔總收入約36.7%。

- 創新藥佔比從去年同期約20%增加到約25%，大量重磅產品上市在即。

- 抗腫瘤用藥銷售額約人民幣57.92億元，較去年同期上升約37.8%。

- 2018年新上市品種為13個，2019年新上市品種為26個，2020年至今新上市品種為26個。

- 研發取得理想成績，於第三季度內，獲得生產批件11件。截至2020年9月30日止九個月，研發總開支佔集團收入約11.6%。

- 集團通過多種互聯網平台建立了與醫患的便捷溝通，並通過多個有資質的平台開展互聯網營銷活動，取得顯著成效。

- 集團成員企業正大天晴連續6年入選中國醫藥工業信息中心發佈的「中國醫藥工業百強企業」前20強，同時獲評為「二零二零年中國醫藥研發產品線最佳工業企業」。

- 「二零二零年全國藥店周暨中國醫藥工業百強年會、中國醫藥互聯網經濟年會」上發佈「二零一九年度中國醫藥工業百強系列榜單」——「中國化藥企業TOP100排行榜」，中國生物製藥榮列榜單第二名。



業績表現

回顧期內，集團收入約人民幣181.3億元（2019年九個月：人民幣193.2億元）。新產品銷售收入佔總收入比例從去年同期的約20.6%上升至回顧期的約36.7%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣18.5億元（2019年九個月：人民幣22.6億元）。每股盈利約人民幣9.81分（2019年九個月：人民幣11.95分）。撇除因收購北京泰德24%權益而產生之新增可識別無形資產攤銷費用(扣除相關遞延稅項和非控制權益)、權益投資及金融資產之未實現公允價值虧損(淨額)以及可轉換債券嵌入衍生部份之公允價值虧損和可轉換債券債務部份之實際利息費用之影響後，基本盈利約人民幣22.9億元（2019年九個月：人民幣26.0億元）。基於基本盈利計算之每股盈利約人民幣12.16分（2019年九個月：人民幣13.77分）。集團財務狀況維持穩健，期末現金及銀行結餘達約人民幣161.0億元。



董事會宣佈派發季度股息每股2港仙。連同第一季度股息每股2港仙及第二季度股息每股2港仙，首三季度合共派發股息6港仙（2019年九個月：6港仙）。



疫情衝擊全球，行業政策加速企業變革

回顧期間，全球疫情危機遠未結束。然而，中國在兼顧嚴格疫情防控的同時，逐步復工復產，因此醫院門診和住院患者數量回升，醫藥銷售有所好轉。



政府出台多個文件推動分級診療和醫療聯合體建設，促進首診終端下沉。鼓勵「互聯網+醫療健康」和醫療信息化建設，進一步放寬互聯網診療範圍限制，嘗試將符合條件的醫療服務納入醫保報銷。



醫保控費改革進一步深化。在診療終端推進按疾病診斷相關分組付費國家試點、按病種付費等多種模式，亦出台基本醫療保險用藥管理辦法加強對醫保用藥管控。第三次國家帶量採購涉及品種更多，平均降價幅度達到53%，多個品種降價幅度超過90%。國家藥品帶量採購範圍逐漸擴大並趨於制度化和常態化，競爭亦日趨激烈，對行業利潤和產品結構影響明顯，加速藥品行銷模式變革和企業兩極分化。



國家醫保藥品目錄調整工作正式啟動，開啟國家醫保目錄動態調整的序幕。創新藥和抗腫瘤藥有更多機會較快納入醫保。國家醫保繼續加強覆蓋，逐步擴大門診報銷範圍，上述產品的可及性和公平性有望獲得提升。



回顧期間內國家藥品監督管理局出台了《突破性治療藥物審評工作程序（試行）》等三個技術文件，加速創新藥申報和審評速度，鼓勵創新審評審批政策得到進一步落實。



針對政策變化，推動產品結構轉型

回顧期內，隨醫院病人數量回升，集團醫藥產品銷售工作逐漸恢復。三批國家帶量採購涉及集團肝病、心血管、疼痛治療領域多個主要產品，對集團不同產品銷售的影響各異。對於新批准的產品如抗腫瘤藥晴可舒、安顯、吉至、維首，呼吸系統用藥天晴速暢、心血管系統用藥安倍寧、泰舒樂、安欣芬、倍利舒，骨關節用藥泰妍、蘇立葆等帶量採購後產品上量顯著加快。



集團積極應對帶量採購對營銷成本結構的影響，迅速將學術和推廣投入向新產品轉移，並借帶量採購打好與中選產品關聯產品的營銷組合拳，取得較好成效。抗腫瘤新品安顯、依尼舒、樂唯欣、益久、晴可依，化療止吐藥善啟，鎮痛新品芬可欣、予安，抗感染新品天銘、抗速平、豐瑞能、易瑞達，造影劑產品顯愛、晴立明均取得理想業績。



銷售轉型，構建互聯網生態圈

疫情期間，集團通過多種互聯網平台建立了與醫患的便捷溝通，亦在心血管、呼吸、疼痛、肝病、腫瘤多個領域加大慢病管理佈局力度，提升病患專業認知和產品應用知識。集團通過多個有資質的平台開展互聯網營銷活動，並取得顯著成效。



研發

回顧期內，研發取得理想成績。於第三季度內，集團獲得臨床批件6件、生產批件11件及一致性評價獲批15個、申報臨床6件、一致性評價申報6個及申報生產2個。已累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共398件，其中肝病用藥37件、抗腫瘤用藥190件、呼吸系統用藥22件、內分泌用藥20件、心腦血管用藥16件及其它類用藥113件。



一直以來，集團十分重視研發，以結合自主創新、聯合開發及創仿開發的研發理念，不斷提升研發水平和速度，並視其為可持續發展的基礎，加大研發的資金投入。截至2020年9月30日止九個月，研發總開支約人民幣21.1億元，佔集團收入約11.6%。



集團亦十分重視保護知識產權，以提高核心競爭能力。於第三季度內，集團取得授權公告專利37項及新增專利申請119項。集團已累計獲得發明專利授權879項、授權實用新型專利30項，以及授權外觀設計專利115項。



展望

展望未來，集團將繼續緊貼時代特點，順勢而為，加快新藥開發並持續優化在研產品線，繼續完善互聯網生態圈布局，同時推動組織架構轉型升級，務求儘快實現集團全面戰略轉型，為集團的長遠發展打下更牢固的基礎，從而為股東締造長遠價值。



有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥，在肝病、腫瘤、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股：MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國（香港上市）100指數、恒生港股通指數，以及恒生中國（香港上市）25指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。











Nov 30, 2020, 17:21 HKT/SGT

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