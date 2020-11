Monday, 30 November 2020, 14:39 HKT/SGT Share: 業務多元化技術行業領先 京東健康未來發展可期

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 據頭條日報報道,互聯網醫療健康新股——京東健康(6618.HK)現進入招股第三日。隨著新冠疫情后人們健康意識的提升,互聯網大健康產業愈發受關注,加上內地發佈多項利好政策,互聯網醫療步入黃金發展期。



(京東大藥房線下門店)



三種模式協同運營 零售藥房業務收入占半壁江山



京東健康的業務主要分為零售藥房和在線醫療健康服務業務。目前,公司的零售藥房業務通過自營、線上平台和全管道佈局三種模式運營。



自營業務主要通過京東大藥房進行。此外,京東健康還與藥企和健康產品供應商建立供應鏈網絡,獲取具有競爭力的採購價格。



線上平台主要通過增加產品選擇和協力廠商商家的品牌認知度擴大用戶群,吸引各類藥店和醫藥品牌在平台上開設旗艦店。截至2020年6月30日,公司線上平台擁有超過9,000家協力廠商商家,超過1,000萬SKU。截至2020年9月30日止十二個月,有80.0百萬名年活躍用戶。



全管道佈局是京東健康一項基於位置的服務,利用業務夥伴的按需同城派遞服務,滿足用戶需求,截至2020年6月30日,公司的全管道佈局覆蓋超過200個城市。



公司的自營、線上平台和全管道佈局相互協同運營,以滿足用戶對產品品類、價格和送達時間的多維度需求。



兩大業務相輔相成 業績持續高速增長



在線醫療健康服務是京東健康的另一項重點發展業務。京東健康組建了一隻由68,720名醫生組成的醫療團隊,還與頭部專家合作共建了16個專科中心。



當下,京東健康的零售藥房業務與在線醫療健康服務優勢互補,在醫療健康價值鏈上形成協同閉環模式,相輔相成。公司總收入亦由2017年的人民幣56億元大幅上升至2019年的人民幣108億元。2020年前三季度,公司總收入已達人民幣132億元,業績表現十分亮眼。



活躍用戶建立口碑 技術領先未來可期



憑藉與京東集團的良好關係,亦使京東健康能夠觸達超4億活躍用戶。憑藉卓越的用戶體驗和有效的用戶管理,京東健康有效提高用戶參與度,增強用戶對公司的信任和品牌影響力。



此外,強大技術亦是公司優勢部分,公司的技術處行業領先地位。利用京東集團基於供應鏈和公司內部開發的專有技術構建技術基礎設施,改善公司運營和用戶體驗,進一步實現了提質增效。



人們追求健康的步伐,在哪個時代都是不變的,大健康產業是高增速、大增量藍海市場,市場空間巨大。未來,京東健康有望把握大健康產業高速發展帶來的巨大機遇,進而成爲具有全球競爭力的龍頭企業。





