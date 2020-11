Monday, 30 November 2020, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 神威藥業 神威藥業 (02877.HK) 十月份單月營業額比去年同期錄得29.4%增長

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 神威藥業(股份代號:02877-HK)於二零二零年十月份單月營業額比去年同期錄得29.4%增長,其中注射液產品、軟膠囊產品、顆粒劑產品、中藥配方顆粒、及其他劑型產品營業額分別上升了38.9%, 17.4%,38.1%,7.9%,及 54.0% 。



