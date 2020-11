Monday, 30 November 2020, 13:11 HKT/SGT Share:

來源 匯聚科技有限公司 匯聚科技有限公司公佈2020年度中期業績 不斷加強業務運營,以於市場最終好轉時把握機會

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司(「匯聚科技」,股份代號:1729,連同其子公司合稱「集團」)欣然宣布集團截至二零二零年九月三十日止六個月(「報告期間」)的中期財務業績。



於報告期間,受中美貿易戰影響,全球經濟增長持續放緩,並導致人民幣貶值。與此同時,報告期內新冠肺炎疫情對於經濟活動的負面影響大於預期。為了應對外部環境變化及不確定因素所帶來的影響,集團成立了「策略業務開拓專案組」,其首要職能為制定集團的長遠發展策略、加速開拓新市場及策略客戶。此外,集團重新整合內部資源,增加聘請博士級顧問以增強其內部技術及產品開發能力,並同時努力鞏固客戶基礎。透過以上措施,儘管宏觀經濟環境存在重重挑戰及人民幣貶值帶來困難,集團於報告期間依然能夠錄得穩健的經營業績。



於截至二零二零年九月三十日止六個月,雖然集團錄得收益1,441.7百萬港元,較截至二零一九年九月三十日止六個月(「去年同期」)的1,523.9百萬港元減少5.4%,但報告期間的毛利為303.8百萬港元,較去年同期的281.4百萬港元減少7.9%。報告期間的經營溢利則為190.2百萬港元,較去年同期的165.4百萬港元增加15.0%,報告期間的經營利潤率則上升2.3%至13.2%。經營溢利增加乃主要由於電訊分部新5G產品的利潤率帶來的改善及醫療設備分部及工業設備分部的收益增加所致。



於報告期間,每股基本盈利為7.1港仙,而去年同期則為5.4港仙。



業務回顧



集團各個業務分部的營業額的分布如下:



業務分部 截至九月三十日止六個月

收益(百萬港元) 收益占比

2020年 2019年 變化 2020年 2019年

電線組件

數據中心 367.9 396.5 -7.2% 25.5% 26.0%

電訊 308.7 313.0 -1.4% 21.4% 20.5%

醫療設備 93.5 65.4 +43.0% 6.5% 4.3%

工業設備 37.9 26.9 +40.9% 2.6% 1.8%

網絡電線 633.7 722.1 -12.2% 44.0% 47.4%

總計 1,441.7 1,523.9 -5.4% 100% 100%



數據中心分部

由二零一九年五月起,數據中心分部的出貨量恢復至中美貿易戰之前的正常水平。雖然報告期間數據中心分部收益較去年同期的396.5百萬港元減少7.2%至367.9百萬港元,該分部的訂單於報告期間仍維持於較高的出貨水平,是電線組件業務下收益最高的分部。



電訊分部

於報告期間,電訊分部的收益由去年同期的313.0百萬港元輕微下降至308.7百萬港元,減少1.4%。雖然人民幣貶值導致收益下滑,惟集團注意到新5G產品的訂單逐漸增加及利潤率有所改善,因為該等新產品有更高的利潤率。



醫療設備分部

新冠肺炎的爆發推動醫療設備電線訂單增加。疫情初期,部分客戶的訂單水平較正常時增加二至三倍。醫療設備分部於報告期間的收益為93.5百萬港元,相較去年同期的65.4百萬港元大幅增加43.0%。



工業設備分部

工業設備分部方面,集團順利取得一名享負盛名的新客戶的試產訂單,其隨即成為集團該分部主要收益來源之一。報告期間,工業設備分部收益由去年同期的26.9百萬港元增加40.9%至37.9百萬港元。



網絡電線

由於新冠肺炎疫情的影響比原本的預期長,報告期間,網絡電線收益為633.7百萬港元,較去年同期的722.1百萬港元減少12.2%。新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動,主要海外市場封鎖,眾多公司必須居家工作或採取無薪假。出行及物流均受限制。因此,部分新項目暫停,客戶需求減少。幸而中國為重啟速度最快的市場之一,已從第一季度的急挫中復甦。來自中國客戶的需求維持相對穩定,客戶並無大幅減少或取消銷售訂單。



展望

展望未來,電線組件行業有望在未來數年維持增長。為滿足市場需求,集團已通過收購一幅建有兩幢工業大廈的工業用地用於生產,努力提升其產能。管理層依然深信集團經擴大產能及完善的業務基礎,將令其在下一代5G網絡到來時把握市場機遇。與此同時,成功收購網絡電線業務(經華迅電纜有限公司及其附屬公司擴充)後,集團的收益基礎將大幅擴大,而自身客戶集中風險將因與目標集團的多元化客戶群融合而減低。此外,本公司相信,收購事項可令本集團及目標集團處於更佳的位置,以把握5G技術快速發展而帶來的不斷發展的機遇,以及在全球經濟不穩定因素中於戰略方面改善集團的防守位置。



就電訊分部而言,中國持續致力加快5G技術研發。另外,新冠肺炎疫情改變了多類經濟活動。舉例而言,公司於封城及持續社交隔離期間被迫居家工作及增加網絡會議,其將直接增加網絡通訊的應用及需求。預計相關的銷售訂單業務將增加,並使電訊分部受益。



就數據中心分部而言,由於額外關稅問題已解決,數據中心分部的出貨量恢復至中美貿易戰之前的正常水平。由於5G的發展將通過雲平台推動大數據、物聯網、網絡遊戲和視頻流的應用,集團對數據中心分部的業務持續增長保持積極態度。



就醫療設備分部而言,由於新冠肺炎在全球大爆發,集團預計醫療電線的需求將持續一段時間,因此於未來數月將繼續為集團醫療電線訂單帶來正面影響。展望未來,考慮到醫療設備市場不斷增長的需求,集團相信此分部將保持其動態增長速度。為跟上此趨勢,集團將繼續擴大其醫療設備客戶群,並加強其研發能力。



就工業設備分部而言,集團竭力把握不同業務機遇,藉此盡量減少不穩定經濟環境中的風險及不確定性。除了於二零二零年三月取得一名享負盛名的新客戶的高額試產訂單外,集團成為了華為智能汽車解決方案事業部的四名一級供應商之一。展望未來,集團預期該分部的銷售訂單需求將於來年逐步增加。



除了電線組件及網絡電線業務分部外,集團將設立新的業務分部 – 機器人業務分部。為了更好發展該新業務,集團現正與知名機器人客戶合作,其擁有領先人工智能(「AI」)技術,並於上海成立新全資附屬公司輝炬機器人科技(上海)有限公司。其具備靈活的生產設施,提供數碼化供應鏈管理及高水平產品追蹤能力。集團亦正組建新團隊, 負責機器人產品組裝及開發垂直整合的相關生產技術。集團相信,該新業務可創造許多可能性及帶領集團踏入另一個新階段。



展望未來,集團將繼續對經濟環境的變動保持警覺,並採取迅速及果斷行動,以保持集團的競爭力及可持續性。同時,集團將繼續加強其業務運營,以於市場最終好轉時充分把握機會。



關於匯聚科技有限公司

匯聚科技有限公司是一家知名的定制電纜組件供應商,在電纜組件行業擁有20多年的經驗。集團主要製造和供應各種銅和光纖電纜的組件,這些組件是根據客戶的個人規格和設計所生產的。集團的產品已被5G電訊、數據中心、工業和醫療設備在內的多個市場領域中許多成熟的中國和國際客戶使用。







