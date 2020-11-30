Monday, 30 November 2020, 10:16 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際自家品牌果汁維生素運動飲料新產品系列上市發佈會隆重舉行 首款「享派 Shiok Party」飲料線上線下全國推出

香港, 2020年11月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，旗下全新自家品牌「享派 Shiok Party」果汁維生素運動飲料產品系列發佈會日前於集團總部山東臨沂隆重舉行。集團管理層、「享派 Shiok Party」經銷商代表、多家媒體機構等眾多嘉賓出席發佈會，贏得到場嘉賓和消費者的一致好評。據悉，飲料產品已於2020年11月28日在國內線上和線下渠道同步推出。由此，集團的業務範圍擴大到包括研發、生產和銷售飲料，預示集團飲料產業的重大佈局正式開啟。



「享派 Shiok Party」維生素運動飲料產品新品發佈



「享派 Shiok Party」維生素運動飲料產品系列是以運動健康為理念，口感清新可口，品牌名「享派 Shiok Party」是根據研發階段大家的試飲反饋而來，意為很享受，很爽快，讀起來朗朗上口。其亦有別於其他同類產品，適合所有年齡的消費群體。該產品是依據現代營養學和運動醫學理論及科學組方精制，以牛磺酸、瓜拿納提取物、果汁和B族維生素為主要原料，幫助啟動人體能量代謝，恢復體力、補充能量、抗疲勞，是快速提神及補充維生素的健康飲品，符合現代社會的快速生活節奏，尤其適合精神和體力消耗大的人群。「享派 Shiok Party」系列飲料不含人工合成咖啡因，零防腐劑添加，採用低蔗糖等天然健康原料，可減少高熱量物質的攝入，配方乃回應都市人對健康食品的訴求。



天韵國際主席兼行政總裁楊自遠先生表示﹕「近年，隨著人們健康意識日益增強，以及消費者的消費觀念和飲食喜好的改變，主打健康概念的功能性飲料市場呈爆發性增長，飲用場景不斷擴大，為飲料行業帶來前所未有的發展機遇。根據國際知名咨詢機構歐睿信息咨詢公司(Euromonitor International) 最近期有關中國能量飲料的調研報告顯示，中國能量飲料市場非現場消費的銷售金額，由2014年至2019年間，錄得15.0%的年均復合增長，能量飲料作為快速消費品行業的其中一個增長最快的細分行業，於2019年的銷售金額達近人民幣428億元，並預期到2024年會增長至近人民幣533億元。」



楊主席續道﹕「面對發展潛力巨大的功能飲料市場，我們通過精準定位，推出「享派 Shiok Party」系列飲料，以功能性、口味、全新的產品和品牌形象迎合消費者的需求。隨著中國經濟於後疫情時代回復快速增長，相信是加速佈局國內功能飲料市場的最佳時機。預期於山東及宜昌的生產基地就新飲料首年的年度設計產能將不少於50,000噸。而集團更多口味的果汁維生素運動飲料系列產品，將會在日後陸續推出。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事 (i) 研發、生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋等包裝的加工水果產品、飲料及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。 飲料產品以自家品牌「享派 Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com 及關注 「享派 Shiok Party」的公眾號。





Nov 30, 2020, 10:16 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

