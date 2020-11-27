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來源 雅各臣科研製藥有限公司 雅各臣公佈二零二一財年中期業績 宣派中期股息每股0.8港仙

憑藉優質產品組合 帶動強健增長潛力

香港, 2020年11月27日 - (亞太商訊) - 從事非專利藥及品牌藥品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633）今天公佈公司及其附屬公司（統稱「集團」）於截至二零二零年九月三十日止六個月（「報告期」）的中期業績。



報告期內，香港及全球經濟持續受到2019冠狀病毒病疫情（「疫情」）衝擊。雖然消費市場受到打擊，但集團所推行的舒緩及成本節約措施成功抵禦了疫情對業務之部分影響，報告期內之總收益為695.4百萬港元，較上一期間減少8.2%。股東應佔溢利減少19.4%至102.5百萬港元。



報告期末，集團的財政狀況穩健，現金及現金等價物為479.5百萬港元，淨資產負債率從二零二零財年底的43.6％下降至39.5％。董事會宣派截至二零二零年九月三十日止六個月的中期股息每股0.8港仙（二零二零財年上半年：2.0港仙）。



儘管非專利藥分部受到影響，治療類別產品仍錄得強勁增長

報告期內，集團非專利藥業務的收益為551.8百萬港元（二零二零財年上半年：626.9百萬港元）。雖然公營界別錄得9.0%的穩定增長，但由於中國和外地旅客人數大幅下跌，以及香港社交隔離措施的推行，整體市場氣氛欠佳，加上醫院及私家診所的就診人數減少，導致私營界別業務表現一般。



話雖如此，集團的治療類產品卻一枝獨秀，錄得強健增長。例如抗潰瘍藥及口服糖尿藥分別增長56.2%及43.2%。此外，血管緊張素轉化酶抑制劑產品的銷售增長43.4%，主要是由於在公營界別獲得新業務及該藥品的使用量增加所致。



集團繼續致力提升產品組合，除了研發項目之外，亦透過與信譽卓著的製藥商簽訂地區授權協議，于現有產品組合內共新增了11種專科藥物。



品牌藥分部表現強韌

集團的品牌藥業務於報告期內錄得雙位數增長。受到新收購的品牌中藥業務帶動，分部銷售收益增長10.2%至143.7百萬港元（二零二零財年上半年：130.3百萬港元）。面對旅遊業一度停滯，整體消費氣氛亦相對疲弱，品牌藥分部仍然錄得令人鼓舞的表現，實在有賴集團在品牌管理及市場推廣方面的不懈努力。



與復星醫藥集團就供應2019冠狀病毒病疫苗的策略合作

二零二零年八月，集團與上海復星醫藥（集團）股份有限公司的全資附屬公司復星實業（香港）有限公司簽署意向書，在香港及澳門推廣及供應潛在1,000萬劑 由BioNTech SE基於mRNA所研發，針對新型冠狀病毒的在研疫苗BNT162（「2019冠狀病毒病疫苗」）。



這次合作中，雅各臣將透過其區內醫院及診所行業的廣大銷售和分銷網絡覆蓋，於香港特別行政區和澳門特別行政區，為復星醫藥提供2019冠狀病毒病疫苗銷售、營銷和分銷的所有相關支援服務。



2019冠狀病毒病疫苗為用於預防2019冠狀病毒病感染的mRNA生物製劑，由德國生物技術公司BioNTech SE與其美國合作夥伴輝瑞藥廠共同開發。在持續進行中的第三期研究的最終療效分析中，參與者接受兩次注射疫苗，並在第一次注射後28日及第二次注射後7日接受測試。最終試驗結果顯示該疫苗無論對無先前感染SARS-CoV-2的參與者、抑或曾經或無先前感染SARS-CoV-2證據的參與者，在預防2019冠狀病毒病的有效率均達95%。有效率在不同年齡、性別、種族及族裔人口中均一致，而從65歲以上的成年人觀察所得的有效率超過94%。研究數據顯示，2019冠狀病毒病疫苗在超過43,000名參與者的所有人中均具良好的適應性，且並未發現嚴重的安全隱患。



品牌醫療保健業務分拆上市

集團已公布建議分拆旗下品牌醫療保健業務健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」）於香港聯合交易所有限公司主板上市。健倍苗苗為總部設於香港的品牌醫療保健公司，產品據點遍及大中華、東南亞及若干其他國家。該公司主要從事製造及買賣品牌醫療保健品，包括消費者醫療保健品及品牌中藥。



集團認為，該建議分拆將能釋放品牌醫療保健業務的潛力，並透過建構一個靈活的戰略平台和提升管理的專注度，為健倍苗苗及集團締造增值機會。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生總結：「是次疫情對我們以及業內很多其他企業來說都是一次考驗。儘管面對疫情帶來前所未見的挑戰，憑藉集團全體員工的努力，我們的核心業務在長遠戰略發展方面保持良好的進展。踏入二零二一年財年下半年，雅各臣將繼續鞏固我們的基礎和發揮自身的核心競爭優勢，迎接2021年即將到來的市場復甦。面對未來的種種挑戰，我們將同心攜手，並堅毅成長。」



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下擁有並營運一系列品牌，主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。為了策略性地擴展其品牌保健護理業務平台，除於海外市場代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集團亦推出多個與健康和保健有關品牌及產品，例如「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」、「Smartfish健康營養產品」、「Dr. Freeman醫臣®感染控制產品系列」及「Dr. Freeman醫臣®COVID-19快速測試套件」亦於市場內大受歡迎。



同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/



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