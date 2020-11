Friday, 27 November 2020, 16:58 HKT/SGT Share: 業務模式優勢明顯 京東健康火熱招股中

香港, 2020年11月27日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道,近日,多隻新股赴港上市,京東集團旗下專注於經營大健康業務的子公司「京東健康」自公佈上市計劃即成市場焦點。京東健康現進入招股第二日,招股價介乎62.80港元至70.58港元,每手50股,入場費約3565港元。此次發行引入新加坡政府投資公司GIC、貝萊德、高瓴資本等6名基石投資者。



藍海市場空間巨大 京東健康將受益行業增長



中國是醫療大國,醫療健康支出規模龐大且穩步增長。根據弗若斯特沙利文報告,中國2019年的醫療健康支出總額排名位居全球第二,達到人民幣(下同)6.52萬億元,預計到2024年達到10.62萬億元,2019年至2024年的複合年增長率為10.3%。隨著互聯網、大數據、人工智能的發展,傳統醫療正面臨數字化轉型,今年新冠疫情的爆發,亦讓互聯網醫療凸顯。疫情爆發以來,越來越多的國民開始使用在線問診。根據弗若斯特沙利文報告,2020年第一季度,受國家衛生健康委員會管理的互聯網醫院的在線問診次數較2019年同期增長達17倍。事實上,近幾年,國家已密集發佈一系列「互聯網+醫療健康」政策,包括允許線上開具處方、線上處方藥銷售等等。發展互聯網醫療已是大勢所趨。



招股書顯示,京東健康是引領中國醫藥和健康產品供應鏈轉型的先行者之一。通過自營、線上平台和全渠道佈局相結合的運營模式,為用戶提供「人在貨在,隨時隨地」的一站式體驗。



值得注意的是,京東健康通過與京東集團合作,利用京東集團遍佈全國的配送基礎設施網絡,建立了龐大的健康產品供應鏈網絡,包括11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫。其線上平台擁有超過9,000家第三方商家,平台上擁有超過1,000萬的SKU,同時全渠道佈局覆蓋了中國200多個城市。種種數據表明,京東健康無疑是中國互聯網醫療科技賽道中的龍頭。「互聯網+醫療健康」有著巨大增長潛力,京東健康作為龍頭企業,將受益於行業增長。



「醫+藥」打造商業閉環 優勢明顯



京東健康的主營業務主要包含零售藥房業務以及在線醫療健康服務。作為内地龍頭在線醫療健康平台,端到端的供應鏈能力是其零售藥房業務的核心能力之一,京東健康得以打通上游廠商、中游分銷商,以及下游藥房,獲得供應鏈規模效應:規模效應一方面可以打造強大的採購和議價能力,從而為用戶提供品類豐富、價格實惠的健康產品;一方面提升藥品分發渠道掌控能力,降低營銷成本投入,也使得京東健康更受知名製藥公司和健康產品供應商的認可。在線醫療健康服務方面,京東健康搭建了互聯網醫院並與線下醫院合作,截至2020年9月20日已組建一支由68,720名自有和外部合作醫生組成的醫療團隊,與頭部專家合作共建了16個專科中心,包括心臟中心,耳鼻喉中心、呼吸中心、中醫院等。



通過零售藥房業務和在線醫療健康服務,京東健康實現了「醫、藥聯動」,形成了「雙輪驅動」的業務模式,零售藥房業務為在線醫療健康服務提供流量,在線醫療健康服務又為零售藥房業務創造需求,醫藥零售與線上醫療服務成為其兩大增長引擎。過去三年,京東健康實現了高速增長,招股書顯示,2017年-2019年,京東健康的總收入分別為56億元、82億元、108億元。2020年前三季度,京東健康的總收入達到132億元。



京東健康借力京東集團的各項能力和資源優勢,佈局「互聯網+醫療健康」,成功上市後,其估值還有望提高,在行業高速增長的背景下,京東健康作為頭部企業具有極大的想像空間。





Nov 27, 2020, 16:58 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network