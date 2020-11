光大永年與中國光大訂立新框架協議順利通過

Friday, 27 November 2020, 09:37 HKT/SGT Share:

香港, 2020年11月27日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司,為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司(「光大永年」或「集團」,香港聯交所股份代號:03699),與中國光大訂立新框架協議得到順利通過。



光大永年與中國光大訂立新框架協議(i)十年期新租賃框架協議;(ii)三年期新存款服務框架協議;及(iii)五年期新貸款服務框架協議。相關動議於2020年股東特別大會上經投票表決,得到出席股東支持。



新租賃框架協議

光大永年向光大銀行及光大證券出租明昌大廈若干物業,追溯自2020年1月1日起至2029年12月31日止十年期間內。於2019年集團一名租戶的租賃協議期滿,導致於光大金融中心的物業空置,光大永年將與光大銀行訂立兩項新租賃協議,期限為十年,將為光大永年產生來自光大集團之每年約人民幣3百萬元的額外租金收入。租賃物業予光大集團將為光大永年的租金收入流帶來穩定性。對來自具規模的企業租戶(如光大銀行及光大證券)之租金收入影響相對穩定。將在不打斷光大永年業務營運的情況下提供穩定的租賃收入,從而減輕於租賃屆滿後物色新租戶的負擔。光大集團從事業務範圍廣泛,於市場擁有領先地位,長期合作將促進租賃業務的持續增長。



新存款服務框架協議

光大銀行向光大永年提供存款服務,追溯自2020年1月1日起至2022年12月31日止三年期間內。光大銀行為光大永年成員公司之間的內部結算及第三方透過光大銀行賬戶的結算提供相比於其他銀行賬戶較低的手續費,且大多數雜項費用可就光大銀行提供的存款服務予以豁免。鑒於過往年度存款服務的穩定性及可靠性,董事相信光大銀行具備實力,可滿足光大永年的財務需求,預期使用存款服務對光大永年而言乃具成本效益、方便且有利。光大永年將收取存款服務利息,而利率不遜於任何獨立第三方就可比存款提供的利率。該安排使光大永年能夠更加有效地利用其現有資金。



新貸款服務框架協議

光大銀行向光大永年成員公司提供貸款服務,追溯自2020年1月1日起至2024年12月31日止五年期間內。如招股章程所披露,光大永年擬通過收購英國倫敦的商業樓宇及寫字樓等若干物業,以擴大其物業組合。經參照於2019年12月31日的物業市價,潛在收購的購買價格可能介乎約人民幣191百萬元至人民幣368百萬元,預期相關收購將由內部資源及貸款服務提供資金。隨著未來業務營運增長所需之貸款金額的預期增加。



集團僅須就貸款服務支付利息,而利率不遜於任何獨立第三方就可比貸款提供的利率。預期於新貸款服務框架協議項下擬進行的交易對光大永年而言乃具有成本效益、方便及有利。擁有可即時動用之資金以把握隨時出現之合適投資機遇。為光大永年提供彈性並允許光大永年有足夠時間產生充足現金流量用以還款,且不會對光大永年的營運資金規劃產生不合理的壓力。



公司亮點

為應對疫情對物業管理業務的衝擊,光大永年靈活調整現有商業租賃策略,減低即時斷租風險,維護良好的品牌形象,以保持穩定長遠合作關係,同時也迎來了新客戶入駐,擴大持續性收入來源,出租率及盈利。受益於「光大」品牌的認知度,使議價能力提升及贏得交易對方的信任。這有助提升擴展業務及實現可持續增長的內在能力。



有關光大永年有限公司

光大永年有限公司為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司,擁有、出租及管理位於四川省成都市的物業,亦擁有及出租位於雲南省昆明市的一項物業。集團的物業位於中國西部重點城市成都及昆明的市中心。集團的物業組合包括三項商業物業(即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業)及住宅物業(即杜甫花園的部分物業)。如欲獲得更多光大永年資料,請瀏覽公司網站 http://ebgca.com.hk/ 。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表光大永年有限公司發佈。



