來源 朗華國際集團有限公司 朗華國際集團獲納入成為MSCI香港微型指數成分股 體現了資本市場對集團的未來發展和前景充滿信心

香港, 2020年11月26日 - (亞太商訊) - 朗華國際集團有限公司 (「朗華國際集團」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「集團」;港交所股票代號:8026.HK)欣然宣佈,朗華國際集團獲納入成為摩根士丹利資本國際(「MSCI」)香港微型指數成份股,相關調整將於2020年11月30日收市後生效。



MSCI為全球投資者提供全球股票指數和基準相關產品和服務。MSCI香港微型指數是機構投資者中使用最廣泛的股票基準之一。它涵蓋了具有良好經營業績和潛力的公司。該指數的評估乃基於若干關鍵因素,包括最低市值、自由流通市值和流動性。



朗華國際集團的管理認為,集團能成功獲納入成為MSCI香港微型指數成份股,體現了資本市場對朗華國際集團的發展和前景充滿信心。這也證明了集團為實現可持續發展而進行的戰略性業務重組和業務多元化發展所作出的巨大努力。



事實上,朗華國際集團一直積極尋求更多發展業務的機會,以推動集團的長遠發展。在不斷提升其珠寶批發及零售業務以及借貸業務的同時,集團還透過收購CBG Fintech Holdings Limited 80%的已發行股本,開拓了前景廣闊的銀行業務。隨後,朗華國際集團於2020年11月9日,於阿斯塔納國際金融中心(「AIFC」)向阿斯塔納金融服務管理局遞交了全面的銀行牌照申請,預期可於2021年6月左右獲得全面的銀行牌照,並將於2021年8月啟動試運營。此外,集團亦正積極把握粵港澳大灣區的發展機遇,依託這個中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,相信將為集團在不久的將來走向全球市場奠定基礎。隨著市場對多元化銀行和金融服務需求的不斷增長,數字銀行正成為主流趨勢,集團相信,這一新的業務板塊將為集團帶來巨大的推動力,並將進一步增加集團的收入。



朗華國際集團主席兼執行董事張春華先生表示:「我們很高興能夠獲得資本市場的信任和支援,我們相信這將進一步提高朗華國際集團的聲譽和股票流動性,實現其投資價值。在當今充滿挑戰的經濟環境中,我們將審慎檢討集團現有業務中的商機,以更有效的方式重新分配集團資源。同時,集團將著重加強營銷與管道資源,提高用戶規模與產品質量。集團通過推行有效的業務重組和業務多元化戰略,將有望保持可持續發展,並最終為集團股東帶來最大利益。」



關於朗華國際集團有限公司

朗華國際集團有限公司 (「朗華國際集團」) 於1989年在開曼群島註冊成立,並於2000年3月在香港聯合交易所GEM上市。 自2018年以來,朗華國際集團不斷重組業務,使其收入來源更多元化,其主要業務包括珠寶批發及零售、借貸服務及於AIFC數字銀行服務的運營。





