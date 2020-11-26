Thursday, 26 November 2020, 11:31 HKT/SGT Share: 背景強大優勢突出 京東健康正式啟動招股

香港, 2020年11月26日 - (亞太商訊) - 健康和更好的生活品質，是每個人都追求的主題。伴隨著人口老齡化和食品安全環境衛生問題，加上疫情反復，醫療健康話題越來越受關注。



據星島日報報道，近日即將赴港上市的京東健康，是中國領先的在線醫療健康平台，同時也是中國知名在線零售藥房，根據弗若斯特沙利文報告，2019年公司實現總收入人民幣108億元，在線零售藥房市場份額為29.8%。據悉，京東健康將於十二月八日正式登陸港交所。



零售藥房全渠道佈局 線上平台用戶數量龐大



作為引領中國醫藥和健康產品供應鏈轉型的先行者之一，公司旨在建設完整、全面的「互聯網+醫療健康」產業生態，提供各式各樣優質的醫藥和健康產品覆蓋國民健康生活的方方面面。



如今，京東健康成功把握行業加速发展的趨勢，在業內多个方面保持領先地位。公司通過自營、線上平台和全渠道佈局相結合的運營模式，為用戶提供「人在貨在，隨時隨地」的一站式體驗，公司的零售藥房業務通過自營、線上平台和全渠道佈局三種模式運營。



凭借強大的品牌知名度，京東健康的線上平台已经拥有龐大且不斷增長的用戶群、豐富的產品品類以及專有技術平台，與京東大藥房形成良性互補、各揮優勢。招股書數據顯示，2017年、2018年、2019年及2020年上半年，公司分別擁有43.9百萬、50.5百萬、56.1百萬及72.5百萬個年活躍用戶。截至2020年6月30日，線上平台上擁有超過9,000家第三方商家，平台上擁有超過1,000萬的SKU。同時，公司的全渠道佈局為用戶提供當日達、次日達、30分鐘、7*24快速送達服務，目前全渠道佈局覆蓋了超過200多個城市。



醫療團隊強大 業務互聯形成良性循環



在線醫療健康服務業務是京東健康的另一張王牌，公司充分發揮技術和供應鏈能力與優勢，賦能醫院、醫療機構、醫生和專業人士，組建了一隻由自有醫生和外部醫療專家組成的醫療團隊，跨越了不同科室和領域，7*24全天候為用戶提供全方位的服務。



同時，公司與多家第三方醫院和醫療健康機構合作，並發展消費醫療健康服務。截至2020年9月20日已組建一隻由68,720名自有和外部合作醫生組成的醫療團隊。值得一提的是，在COVID-19期間，公司是中國第一家提供線上COVID-19核酸檢測預約服務的公司。



此外，京東健康通過零售藥房業務和在線醫療健康服務實現「醫、藥聯動」，打造了一個閉環體系。此举讓公司收穫了良好的口碑效應並更好地服務用戶，零售藥房的買家同時是潛在高質量的醫療健康服務用戶，而醫療健康服務用戶又成為反哺零售藥房和其他消費醫療健康服務的重要流量，兩項業務相互促進，形成良性循環和共生的生態系統。



業績增長迅速 背景實力強大



得益於公司卓越的品牌形象及令人信賴的品質保證，京東健康近年來發展迅速，數據顯示，2017-2019年，公司的總收入分別為人民幣56億元、82億元和108億元，2020年前三个季度，公司的總收入為人民幣132億元，業績持續穩定高速增長。



不僅如此，作為技術驅動型公司，京東健康還充分發揮供應鏈和技術能力，通過開發和經營公司平台賦能醫療健康價值鏈上的參與方，提升運營效率與優化醫療資源分配。另外，公司和京東集團在履約、技術、客服和營銷等多領域進行緊密合作，使彼此之間產生強大的協同效應，幫助公司進一步鞏固市場領先地位。



中國是醫療大國，醫療健康支出規模龐大且穩步增長。展望未來，在廣闊的市場空間面前，京東健康作為行業中佼佼者，憑藉著其獨特核心競爭力和強大實力背景，可期待未來分享更大市場蛋糕，進一步釋放盈利能力。





Nov 26, 2020, 11:31 HKT/SGT

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