Wednesday, 25 November 2020, 19:15 HKT/SGT Share:

來源 香港董事學會 香港董事學會的《施政報告》回應——落實政策，重新出發

香港, 2020年11月25日 - (亞太商訊) - 香港董事學會就2020年11月25日發表之《施政報告》作出回應。



香港董事學會認爲，今日發表的《施政報告》有不少刺激經濟、改善民生的措施，如果好好落實，香港足以重新出發。然而，走不出疫境，則無法砥礪前行。



不出疫境 何以前行？

《施政報告》有篇幅講述政府抗疫措施的考量掣肘。過去幾波疫情，有專家指斥為防疫漏洞所致。面對疫情反彈，市民更需見到政府當機立斷，推行强有力的措施，及早切斷傳播，達至「外防輸入、内防反彈」的目標。



環顧全球，疫情肆虐，惟獨内地控疫成果比較穩定，因而有不少評論認爲内地經濟恢復的速率會較其它地區市場為優。而事實上香港背靠内地，若能盡速恢復與内地的正常經貿交往、人員往來，可以幫扶香港社會經濟復興振作。



惠港政策 訪京成果

行政長官押後發表《施政報告》，以爭取更多時間與中央相關部委和廣東省政府商討支持香港發展的政策措施，以增強各界對前景的信心。而今日公佈的内容，提出多項政策措施，正好促進兩地經貿社會活動融合交流。



注入經濟新動力

金融業仍為本港優勢。深化金融業務互聯互通、吸引家族辦公室落戶香港，都能有效利用本港金融及專業服務的優勢，進步發展。



行政長官提到，希望香港成爲首批加入「區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）」的經濟體。在RCEP談判期間，學會便已表示香港應部署加入，如今有望落實。



疫情重創航空業，雖然一時未能恢復，但我們有需要籌謀部署，保住航空樞紐的角色。除了第三跑道按計劃建造，《施政報告》又提到機場城市概念，將「航天城」與港珠澳大橋、香港機場連成一體，並有無人駕駛系統接駁東涌市中心。學會大致認同這個善用機場毗鄰土地的構思，期待機管局進一步介紹計劃内容。



而投資珠海機場，製造協同效應，配合機場城市的概念規劃，大可加强香港國際機場的競爭力。



土地與房屋

解決香港民生問題，撇不開土地與房屋供應。今日發表的《施政報告》提到，經過歷屆政府多年努力，房屋供應初見成果。



學會相信，隨著較多單位落成，應該可以為市民尤其年輕家庭重建置業階梯。增加公營房屋比例，可以讓亟需公屋單位以滿足基本住屋需要的人士能快些達成上樓願望。



增加房屋單位的進度，端視乎土地供應。行政長官提出，要加快土地發展程序，理順從簡，加强部門協調，壓縮「生地」變「熟地」和住宅樓宇落成的時間表。學會表示支持。



行政長官表明，本屆政府不會放棄「明日大嶼願景」。由於計劃受到不少質疑，行政長官今日再發言解釋計劃的好處，包括開發新的土地（而非只是把現有土地由一個用途改為另一個用途）、增加以七成公營房屋為比例的房屋供應、通過連結港島、北大嶼山以至屯門沿海地帶的道路和鐵路，完善香港整體交通網絡及解決新界西北交通擠塞、建設近零碳排放的宜居社區、提升北大嶼山的商業發展潛力，以及吸納本港建築填料而避免了運往境外填海的環境問題。學會一直相信，「明日大嶼願景」能為香港未來數十年的擴展建設打下基礎。我們維持看法。行政長官指出，會繼續聆聽各方意見尤其融資方面的選項。學會期望各方多從這方面積極探討，論證可行性。



可靠及可負擔的交通服務

行政長官指出，政府一直致力推動交通基建，為市民提供可靠及可負擔的交通服務。期待政府認真進行新一輪的交通運輸策略性研究，掌握資料數據，塑造適合未來需要的交通運輸網絡。



透過應用科技「智慧出行」，務求提高道路使用效率，舒緩泊車位不足的問題，值得推行。



而放寬「公共交通費用補貼計劃」開支水平的措施將會延長，做法合適。



教育撥亂反正 培養吸納人才

《施政報告》提到，通識教育未來改革方向在於糾正其「被異化」的問題。我們認同。



《施政報告》又提到，會從入職、培訓及管理多方面着手，提高教師質素。對於不稱職及失德的老師，將嚴肅跟進。學會支持。



為配合創新科技的經濟發展機遇，行政長官提出爲期5年的「傑出創科學人計劃」，吸引外來科研精英，當可與本地培育的科技專才互補。而「大灣區青年就業計劃」，更爲科研和其它專業的本地畢業生提供到内地工作爭取經驗的機會。隨著兩地經濟日漸融合，而香港仍不失爲國際都會，這些措施應該有助匯聚具區域經驗及國際視野的人才，發展香港經濟。



提升企業管治

學會認爲，公司董事孜孜不倦學習企業管治知識及技能，是配合香港經濟發展的人才培訓之中常被忽略的一環。一家公司的企業管治，最終由董事負責。提高董事的素質和能力，有助提高企業管治水平。學會認爲，公司董事在上任時應當具備充分的能力履行職責。在任内，則需與時並進，持續進修，以掌握最合時和最有效的管治手法。同樣地，社會企業與慈善組織，甚至法定團體的理事會成員，在上任時也應當具備充分的能力履行職責。在任内，也應當與時並進，持續進修，務使他們的組織更有效運營，達成使命。



學會認爲，政府可以有措施，幫助現任或會出任公司董事或各類組織理事的人士，獲得培訓，提高他們的企業管治水平。



行政長官在2018年10月發表的《施政報告》曾呼籲上市公司多委任女性出任董事，或許未來日子行政長官可以檢視我們市場的成績進度。學會當然歡迎更多女性躋身董事行列。不過，不論是商業企業或是非牟利機構，更重要的是每家機構的董事會能充分理解自身機構的策略目標及需要，能覺察現時董事會的組成在那些方面需要加强，從而挑選合適而具備多元素質（包括性別、族裔、專項技能、行業經驗等）的人士加入董事會，而不是硬性追求數字指標。



重新出發

《施政報告》提出許多措施，許多願景。當中許多都不算全新構思，而是過去不少日子都屢有提及。願景、方案、政策說的如何漂亮，都要得到具體落實才能造就成果。過去一些日子，香港近乎停擺，引擎空轉，日月蹉跎。近日事態變化，議事堂亂象可能成為過去。議會恢復正常運作，則政策討論可能回復暢順，政策想法得以推行落實，則香港有望重新出發。



香港董事學會簡介

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就； 爲達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與厘訂相關標準，以及協助董事的專業發展。 學會爲非分配利潤組織，成員是上市及非上市公司的董事，致力爲董事提供教育項目 及資訊服務，並代表董事發表具影響性的意見。學會具備國際視野及多元文化環境， 以兩文三語執行會務。網址 http://www.hkiod.com。



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Nov 25, 2020, 19:15 HKT/SGT

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