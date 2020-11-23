Monday, 23 November 2020, 14:18 HKT/SGT Share: 退市一個月 光滙石油香港清盤訴訟全數解決

香港, 2020年11月23日 - (亞太商訊) - 光滙石油（控股）有限公司（「光滙」或「公司」）宣佈，公司股份自2020年10月20日取消上市地位，退市一個月後，公司仍持續探討私有化方案的可行性，保護股東權益，並按照原定計劃，陸續刊發2018年至2020年全年業績。公司於香港重大訴訟已全數撤銷，出售「舟山項目」交易也將進入最後簽約階段，助推公司瘦身重組。



按照原定計劃 財務審計陸續完成



自退市後，公司仍以符合上市規則作為己身要求，按照此前遞交予聯交所之復牌計劃書，努力執行並完成刊發尚未刊發之審計報告，其中包含已公佈的2017年年報、2018年中期報告，並於11月20日如期刊發2018年全年業績。公司仍將按照原定計劃，有條不紊地完成2019年、2020年全年業績之審核賬目，目前正與核數師國衛會計師事務所有限公司緊密合作，爭取年底前後刊發2019年及2020年全年業績，提升公司財務透明度。



香港清盤呈請全數解決 助推公司債務重整



2020年11月9日，一名債權人與公司達成共識，香港高等法院裁定清盤呈請被正式撤銷。公司自2019年5月以來，積極處理債權人對公司提出的清盤呈請，歷經近一年半的協商、通過出售資產減輕債務壓力，目前已全數解決公司在香港的重大訴訟，此舉將有助於公司完成當前的債務重組計劃，並持續探討私有化的可行性，保護股東及債權人的利益。



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光滙石油（控股）有限公司是以發展上游油氣資源開發業務為主，中、下游業務為輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生產、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務。在新疆有兩個總儲量約178 億立方米的陸上天然氣田和渤海灣有一個總儲量1.2 億桶的海上油田，並連續多年入選「中國企業500 強」和「中國民營百強企業」等榜單。



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Nov 23, 2020, 14:18 HKT/SGT

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