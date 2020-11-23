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來源 網龍網絡控股有限公司 網龍榮獲《彭博商業周刊中文版》「年度上市企業2020」大獎

香港, 2020年11月23日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代號：777）欣然宣佈，近日，本公司於《彭博商業周刊中文版》主辦的第五屆「年度上市企業2020」活動中脫穎而出，榮獲「年度上市企業2020」大獎。「年度上市企業2020」大獎旨在表揚有出色表現的上市企業及肯定其為經濟作出的貢獻，網龍本次獲獎也代表了公司於教育及遊戲業務的卓越表現獲得了國際認可。



香港扮演著亞洲地區最主要的首次上市集資中心的角色，一直保持著國際金融中心的地位。《彭博商業周刊中文版》作為區內具影響力的財經雜誌，本年舉辦第五屆「年度上市企業2020」活動。《彭博商業周刊中文版》根據彭博終端機上的數據研究，從業績表現、企業管治、投資者關係、拓展策略、企業社會責任、可持續發展、創新變革及風險管理共八大範疇對參選企業進行全面分析及篩選，再參考評審團的評分，以選出2020年度上市企業。本年度《彭博商業周刊中文版》邀得十位來自政界、商界、以及學界的領袖擔任專業評審團。活動獲得眾多上市公司的踴躍參與，獲獎公司均為來自各行各業的領軍企業。



網龍獲頒「年度上市企業2020」的殊榮，顯示出資本市場及專業投資者持續認可公司的業務發展策略及投資價值。網龍依託多年來創建互聯網社區所積累的技術與研發優勢，積極佈局全球化教育市場。今年，疫情加速了在線教育的發展，網龍旗下的在線教育平台獲得數千萬月活躍用戶，公司一直推動的混合式學習模式及技術更得到多個國家的認可和支持。隨著全球積極部署在線教育，網龍的產品在埃及、俄羅斯、泰國、加納等均成功落地，為當地教學模式帶來正面改變，從而實現本公司的「國家級戰略」。未來，公司將繼續推動業務快速增長，持續以科技賦能教育，推動全球教育數字化，促進教育公平。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有悠久的優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡遊戲門戶–17173.com及打造最具影響力的智能手機服務平台–91無線。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在線教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



如有投資者垂詢，敬請聯絡：

網龍網路控股有限公司

周鷹女士

投資者關係高級總監

電話：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

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Nov 23, 2020, 11:30 HKT/SGT

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