恒大物業集團有限公司公佈於香港聯合交易所主板上市計劃詳情 共發售1,621,622,000股股份 發售價介乎每股8.50港元至9.75港元

香港, 2020年11月22日 - (亞太商訊) - 中國最大及增長最快的綜合物業管理服務提供商之一恆大物業集團有限公司(「恆大物業」或「集團」),今日公佈其在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃詳情。



(由左至右):恒大物業執行董事兼副總經理王震先生;恒大物業執行董事兼總經理胡亮先生;恒大物業執行董事兼副總經理安麗紅女士



(由左至右):瑞銀董事總經理、投資銀行亞洲區副主席及大中華區主管李鎮國先生;恒大物業執行董事兼副總經理王震先生;恒大物業執行董事兼總經理胡亮先生;恒大物業執行董事兼副總經理安麗紅女士;華泰國際董事總經理、企業融資部主管徐湛先生



投資亮點



- 恒大物業是中國最大、增長最快、地域覆蓋廣泛、服務質量突出的綜合物業管理服務提供商之一

- 引入23位基石投資者,假設發售價為每股發售股份9.13港元(即指示性發售價範圍的中位數),此等基石投資者將認購的發售股份總數為789,471,000股股份,相當於發售股份約48.68%

- 淨利潤由2017年的人民幣106.6百萬元增長至2019年的人民幣930.5百萬元,2017至2019年的複合年增長率195.5%,增速在中國物業服務20強企業中增長率最高

- 集團三條業務線(物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務)的收益於過去三年間亦持續增長,帶動整體毛利率由2017年的9.8%大幅提升至及截至2020年6月30日止六個月的38.1%

- 截至2020年6月30日,集團為1,354個簽約項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、4個直轄市及香港逾280個城市,服務近200萬個家庭。截至2020年11月15日,集團的總簽約面積為543.4百萬平方米,而在管面積為278.9百萬平方米

- 憑借與恒大集團長期穩定的合作關係,集團將繼續受惠於恒大集團強大的品牌實力及多元化業務板塊帶來穩定的項目來源和商業機會,為持續快速增長提供強力支持

- 建立智慧管理平台與標準化管理體系,進一步提升客戶體驗,優化業務效率及降低營運成本

- 擁有經驗豐富、富有活力且穩定的管理團隊及有效的人力資源管理體系

- 未來將通過戰略收購及投資,多管道擴大物管業務規模、提供多元增值服務、優化智慧管理,鞏固在行業中的卓越領先地位



發售詳情

恆大物業擬發售合共1,621,622,000股股份,包括810,811,000股新股份及810,811,000股銷售股份(視乎超額配股權而定),其中1,459,459,000股股份為國際配售股份,包括648,648,000股新股份及810,811,000股銷售股份(並包括優先發售項下的129,730,000股預留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),162,163,000股股份為香港公開發售股份(可予重新分配)。每股發售股份指示性發售價範圍介乎8.50港元至9.75港元。假設發售價為每股發售股份9.13港元(即指示性發售價範圍的中位數)及超額配股權未獲行使,預計全球發售所得款項約為14,805百萬港元。



香港公開發售於2020年11月23日(星期一)上午九時正開始,並將於2020年11月26日(星期四)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預期將於2020年12月1日(星期二)公佈。股份預計將於2020年12月2日(星期三)開始在聯交所主板交易,股份代號為6666,每手買賣單位為500股。



作為國際發售的一部分,集團已經與23位基石投資者各自訂立基石投資協議。假設發售價為9.13港元(指示性發售價範圍的中位數),基石投資者將合共認購的股份總數為789,471,000股股份,相當於發售股份約48.68%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約7.3%(假設超額配股權並無獲行使)。



華泰國際、瑞銀集團、農銀國際、建銀國際、中信里昂證券及海通國際為是次上市的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,而招銀國際及工銀國際則為聯席賬簿管理人。



中國最大、增長最快、地域覆蓋廣泛、服務質量突出的綜合物業管理服務提供商之一

恒大物業扎根中國,是中國規模最大的龍頭物業服務企業之一,擁有廣泛的地域覆蓋。截至2020年6月30日,集團簽約為1,354個項目提供物業管理服務、非業主增值服務及/或社區增值服務,覆蓋22個省、5個自治區、四個直轄市及香港逾280個城市。截至2020年11月15日,集團的總簽約面積為543.4百萬平方米,而在管面積為278.9百萬平方米。根據中指研究院報告,截至2019年12月31日,按項目覆蓋城市數目計,集團排名第二;按簽約面積計,在物業服務百強企業內排名第三;而集團於2019年12月31日之在管面積是中國物業服務百強企業均值的5.6倍。



同時,集團是中國增長最快的物業管理服務公司之一。根據中指研究院,集團的淨利潤由2017年的人民幣106.6百萬元增長至2019年的人民幣930.5百萬元,2017至2019年的複合年增長率195.5%,增速在中國物業服務20強企業中高居榜首,遠高於中國物業服務百強企業的平均增速26.4%和十強企業的平均增速52.3%。此外,集團的淨利潤自2019年起亦維持高速增長,由截至2019年6月30日止六個月的人民幣407.3百萬元上升181.8%至截至2020年6月30日止六個月的人民幣1,147.7百萬元。集團三條業務線(物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務)的收益於過去三年半間亦持續增長,帶動整體毛利率由2017年的9.8%大幅提升至及截至2020年6月30日止六個月的38.1%。



恒大物業已於中國提供物業管理服務近24年,其對服務質量的不懈追求贏得了廣泛的市場認可。強大的品牌號召力及優質的服務能有助於維持較高的續約率及從獨立第三方獲取優質的項目,也為集團帶來更多的市場機遇。自2020年6月30日以來及截至2020年11月15日,集團已提交標書並訂立84份新物業管理協議,中標率為100%,而總簽約面積為30.1百萬平方米。



恒大集團強大的品牌實力及多元化業務板塊為恆大物業持續快速增長提供強力支持

恒大物業與恒大集團長期、緊密的合作將為集團帶來穩定的項目來源和商業機會。恒大集團是中國房地產開發行業的標桿龍頭,榮獲由中國房地產TOP10研究組頒發的「2020中國房地產百強企業綜合」實力第1名。根據其2020年中期業績公佈,截至2020年6月30日,恒大集團住宅土地儲備總建築面積2.4億平方米。根據克而瑞的排名,自2017年起連續三年,恒大集團權益銷售排名穩居行業第一。恒大集團龐大的土地儲備和高速增長的合約銷售面積,不僅為恒大物業提供了充足的優質儲備項目,同時還能持續快速轉化為恒大物業的在管項目。



依托恒大集團多元化的業務板塊,恆大物業已與恒大集團形成全方位的戰略協同,為恒大集團地產、文化旅遊、康養和新能源汽車等業務板塊提供定制化的物業管理及增值服務,同時利用恒大集團各業務板塊的豐富資源,為業主打造住、行、樂、養的完整「恒大生活圈」。未來,憑借集團與恒大集團長期穩定的合作關係,恒大物業將繼續受惠於恒大集團的多業態發展,利用恒大集團的龐大土地儲備及其他商業機會實現可持續增長,進一步擴大物業管理業務規模及地理覆蓋範圍,鞏固領先的市場地位。



多樣化的物業業態和多元化的服務組合提供高利潤率的收入來源

除中高端住宅物業以外,集團已將服務的物業類型延伸至商業物業、主題樂園、產業園區、康養項目、特色小鎮、學校等其他類型的物業。預計未來集團在管非住宅物業組合將會繼續增加,尤其是主題樂園、產業園區及康養項目。集團在管物業類型的多樣化有助於豐富收入來源,並有利於集團承接市場上各類型的優質第三方物業管理項目。此外,集團依托強大的資源整合能力,提供多元化的服務。由於集團的增值服務通常專業性及訂制程度較高,比傳統的物業管理服務產生更高的利潤率,截至2020年6月30日止六個月,集團社區增值服務的毛利率為65.0%。根據中指研究院的資料,按增值服務收入計,2019年集團在中國物業服務百強企業中排第四。



智慧管理平台與標準化管理體系雙管齊下,提升客戶體驗,實現降本增效

集團以「恒大智慧社區APP」為入口,搭建一體化的智慧社區管理平台,提高核心競爭力及運營效率,更為業主和居民打造安全、舒適、便利的智慧園區。通過應用智慧管理平台和標準化管理運營體系,集團大幅提升了經營效益。集團營業利潤率(即營業利潤除以收入)由2017年的3.4%提升至2020年6月30日止六個月的33.1%。根據中指研究院的資料,2017年12月31日至2019年12月31日,集團人均在管面積複合年增長率為35.5%,高於物業服務百強企業同期平均複合年增長率為17.6%,高於前十強企業的10.6%;2017年至2019年,集團人均產值(即期內收入除以期末員工數)複合年增長率為32.7%,高於物業服務百強企業同期複合年增長率為19.2%,高於前十強企業的13.6%。未來,集團將持續加大科技投入,致力於通過科技賦能,完善線上服務體系,持續建設業務管理系統,積極推動智慧社區建設,探索新技術應用,全面提升服務及管理效能。



高品質及創新服務樹立行業標桿,品牌外拓潛力巨大

集團相信優質服務可帶來高客戶滿意度及續簽率,並在激烈的市場競爭中保持領先地位。通過調查結果顯示,於2019年及截至2020年6月30日止六個月,集團的客戶滿意度分別達到92.6%及95.6%。同期,集團的續簽率為100%(不包括於2019年集團自願退出的一個項目)。根據中指研究院的資料,集團是2020年「中國物業服務滿意度領先企業」。集團所管理的多項物業榮獲省級或市級政府部門選為模範社區,其增強了集團的品牌知名度,並為集團獲取第三方開發商的業務奠定了良好基礎。



經驗豐富、富有活力且穩定的管理團隊、有效的人力資源管理體系,卓有聲譽的戰略投資

集團擁有一支精力充沛、受過良好教育及經驗豐富的核心管理團隊,其成員平均擁有超過十年的物業管理從業經驗,能夠在集團層面上把握市場增長及作出適當決策,並帶領集團凝聚及培養了一批專業服務團隊。集團已建立一套高效的人力資源體系,每年在全國大學招聘優秀人才,提供一系列培訓課程,以完善的人才培養及競爭機制,行之有效的考核激勵制度,打造高度專業化隊伍。



未來發展



展望未來,集團將通過戰略收購及投資,多管道擴大物管業務規模,鞏固在行業中的卓越領先地位。集團亦將會不斷強化市場競爭力,通過提供多元增值服務、優化智慧管理,不斷提升服務品質,並透過完善人力資源體系,以支持公司業務長遠發展。



所得款項淨額用途

用途 / 百分比

用於進行戰略收購及投資:65.0%

用於開發增值服務:15.0%

用於升級信息系統及設備:8.0%

用於招聘及培養人才:2.0%

用於營運資金及其他一般企業用途:10.0%



派息政策

集團擬由截至2020年12月31日止年度開始採納的年度股息派發比率為不少於各財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。



財務表現



人民幣千元 截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月

2017年 2018年 2019年 2019年(未經審核) 2020年

收入 4,399,356 5,903,226 7,332,722 3,465,760 4,563,855

毛利 432,860 723,000 1,754,983 796,620 1,737,687

毛利率 9.8% 12.2% 23.9% 23.0% 38.1%

年內溢利 106,564 239,008 930,524 407,326 1,147,693

淨利潤率 2.4% 4.0% 12.7% 11.8% 25.1%



恆大物業集團有限公司

恆大物業集團有限公司是中國最大和增長最快的綜合物業管理服務運營商之一,秉承「貼心服務,真誠相伴」的服務理念,堅持「規模化發展、標準化運營、專業化服務、智慧化管理」,致力打造中國最具居住價值、人文價值的幸福社區。截至2020年6月30日,集團擁有廣泛的地域覆蓋,覆蓋達22個省、5個自治區、四個直轄市和香港,合計超過280個城市,以項目覆蓋城市數目計,集團是中國第二大物業管理公司。集團亦擁有多元化的物業組合,包括中高端住宅物業、商用物業、主題樂園、產業園、康養項目、特色小鎮及學校。24年來,集團對服務質量的不懈追求贏得了廣泛的市場認可,榮獲行業300多個獎項及榮譽。其中根據中國房地產報最新榜單數據顯示,集團在2020中國物業服務企業品牌百強榜中,排名前三。



