來源 德琪醫藥 覆蓋亞太地區的一體化創新腫瘤藥公司德琪醫藥有限公司於香港聯合交易所主板掛牌

香港, 2020年11月20日 - (亞太商訊) - 德琪醫藥有限公司(「德琪醫藥」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:6996.HK),一家面向亞太、佈局全球,集新藥開發、臨床研究於一體的臨床階段生物醫藥公司,今天於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)主板正式掛牌並開始交易。



德琪醫藥上海上市儀式現場:創始人、董事長兼首席執行官梅建明博士(左)、首席運營官劉翼騰先生(右)



德琪醫藥是次全球發售共計154,153,500股股份,每股發售股份最終發售價為18.08港元。經扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及開支,公司自全球發售所得款項淨額估計約為2,635.9百萬港元。公司於香港公開發售反應熱烈,接獲有效申請為初步可供認購發售股份總數的約264.76倍,而國際發售亦獲超額認購約13.5倍。由於香港公開發售部分獲大幅度超額認購,公司啟動回撥機制,將部分國際發售的股份重新分配至香港公開發售。香港公開發售及國際發售最終發售股份數目分別為77,077,000股及77,076,500股,各佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%。



德琪醫藥專注於創新抗腫瘤藥物,通過差異化的「聯和、互補」研發策略,發現、開發及商業化能夠彼此協同的全球同類首款、同類唯一及/或同類最優療法,充分釋放其治療潛力。截至最後實際可行日期,公司已建成一條擁有12款以腫瘤藥物爲主的創新型研發管線。其中,公司的核心產品之一,ATG-010 (selinexor),或XPOVIO® (selinexor)是一款同類首款及同類唯一的抑制核輸出蛋白XPO1的 (SINE)化合物,可促使腫瘤抑制蛋白在細胞核內積累,選擇性誘導癌細胞凋亡。目前,公司在中國已開展用於治療復發/難治性多發性骨髓瘤和復發/難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤的兩個II期註冊臨床試驗,並結合Karyopharm(一家於納斯達克上市的商業階段製藥公司)進行的臨床試驗所得數據,於2021年或之前直接在若干或無需進行額外試驗即有機會獲得NDA批准的亞太國家或地區提交ATG-010 (selinexor) 的新藥上市申請 (NDA),相關地區包括澳大利亞、新加坡、香港、南韓、台灣及泰國。



德琪醫藥創始人梅建明博士擁有逾25年全球腫瘤藥物臨床研發經驗,其他管理層成員亦在藥物研究、臨床開發、商業化、融資及投資等多方面成績顯赫。憑藉一支優質及經驗豐富的管理團隊,公司自成立以來,屢獲行業領先投資者(包括戰略投資者新基、藥明康德和泰格醫藥)以及金融投資者(包括富達基金、新加坡政府投資公司、貝萊德、高瓴資本、博裕資本、方源資本、啟明創投等)青睞。此外,富達基金、新加坡政府投資公司、貝萊德、博裕資本、Cormorant、高瓴資本、紅杉資本中國基金、晨岭資本、Laurion Capital Master Fund及Octagon Investments亦是公司本次全球發售的基石投資者。



德琪醫藥創始人、董事長兼首席執行官梅建明博士表示:「今天是德琪醫藥發展歷程中的重大里程碑。德琪順利登陸香港股票市場,體現了全球投資者對我們的戰略模式、增長潛力、管理團隊和產品管線的深度肯定,我們為此感到驕傲,也十分感謝投資者對德琪醫藥的信任與支持。立足新起點,我們將把握全球創新藥發展的歷史機遇,通過差異化的開發策略,抓住最前沿的研發熱點,不斷發現、開發及商業化全新作用機制的抗腫瘤創新療法,解決亞太乃至全球患者未滿足的臨床需求。」



關於德琪醫藥有限公司

德琪醫藥有限公司是一家專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司,德琪醫藥旨在為亞太地區及全球各地的患者提供全新作用機制的抗腫瘤創新療法。自成立以來,德琪醫藥已建立起擁有12款臨床及臨床前創新藥物的豐富產品管線,取得9個臨床批件,並在亞太地區開展9項跨區域臨床試驗。公司在研產品專注於創新的靶點或作用機制,並擁有成為同類首款潛力的藥物。德琪人以「醫者無疆,創新永續」為願景,力爭通過對全球首創和同類最優的專研與市場化,解決亞太乃至全球患者未滿足的臨床需求。





