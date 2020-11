Wednesday, 18 November 2020, 14:10 HKT/SGT Share: 華泰證券與彭博宣佈啓動全球戰略合作 深植數字與科技領域,開展數據、平台等多方面合作

北京, 2020年11月18日 - (亞太商訊) - 今日,華泰證券股份有限公司(「華泰證券」)與全球領先的商業、金融信息和新聞資訊提供商彭博聯合宣佈建立全球戰略合作夥伴關係,雙方將依托華泰證券領先的金融服務背景,以及彭博全球網絡和數據,在金融科技、做市業務、指數産品、風險管理等多個領域展開合作,推動華泰證券的金融科技變革和國際化業務發展。







以科技驅動增長是當前全球金融行業的主流發展趨勢和焦點,也是此次華泰證券和彭博戰略合作的核心。雙方將透過緊密合作,深入挖掘全球金融數據信息的價值,合力開發自動化工具,以金融科技賦能華泰證券長期穩健發展。



華泰證券首席執行官周易先生表示:「隨著全球金融機構數字化轉型駛入快車道,華泰證券透過信息技術領域的高水位投入,並充分運用數字化思維和手段全面改造業務與管理模式,積極佈局大數據、人工智能、雲計算等前沿領域,共同構建金融服務生態。彭博在金融信息服務、企業級數據和風險評估方面擁有全球領先的技術優勢和豐富經驗。藉著彭博進入中國內地25周年,我們很高興與彭博携手啓動全球戰略合作,相信此次合作將推動華泰證券在金融科技變革的進程,強化行業競爭優勢,加快華泰的國際化發展步伐。」



11月16至19日,彭博與中國國際經濟交流中心、國際戰略研究所(IISS)和曼德拉發展研究所(MINDS)共同舉辦線上2020年「創新經濟論壇」,周易先生代表華泰證券參會,與超過650多位全球嘉賓討論後疫情時代全球經濟的機遇與挑戰。



彭博亞太區總裁李冰先生表示:「新冠肺炎疫情對全球金融行業帶來挑戰的同時也在加速數字化改革進程。華泰證券是中國率先提出全面數字化轉型的金融機構。我們非常期待透過此次戰略合作,雙方在數字化和科技創新服務等領域展開深入合作,相信雙方的合作將成爲彭博與中資券商開展深入合作的典範。彭博進入中國內地市場25年來,致力成爲中國金融機構的全天候合作夥伴,爲他們提供全球領先的數據和技術支持,提升國際競爭力,促進中國金融行業不斷發展。」



華泰證券自1991年成立以來,把握市場機遇的同時積極探索金融科技轉型,發展成爲中國領先的科技驅動型證券集團,成功登陸上海、香港和倫敦三地證券市場,目前正步入國際化發展的全新階段。彭博是全球領先的金融數據、資訊、分析和科技提供商,透過彭博終端和彭博企業級數據和産品業務爲全球金融機構提供專業金融信息服務。



關於華泰證券

華泰證券股份有限公司(「華泰證券」或「公司」)是一家領先的科技驅動型綜合證券集團。自1991年成立以來,華泰證券積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇,在業內率先以金融科技助力轉型,用全業務鏈服務體系爲個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務,綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣,步入國際化發展的全新階段。如需瞭解更多信息,請訪問 www.htsc.com。



關於彭博

彭博是全球領先的商業、金融信息和新聞資訊提供商,透過強大的集信息、專家及觀點爲一體的動態網絡爲全球決策者帶來關鍵優勢。彭博精於以創新的技術來快速、精准地傳遞數據、新聞和分析,這也是彭博終端的核心優勢所在。依托彭博核心優勢,彭博企業解決方案借助科技手段,幫助客戶更加高效地實現跨機構的數據和信息的獲取、整合、分發及管理。如需瞭解更多信息,請訪問 www.bloombergchina.com,或申請産品介紹及演示。



媒體連絡人

華泰證券

姚閱川 yuechuan.yao@htsc.com



彭博

顧歆悅 igu3@bloomberg.net





