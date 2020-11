Tuesday, 17 November 2020, 19:07 HKT/SGT Share:

來源 百勝中國 百勝中國被評為2020年道瓊斯可持續發展指數行業領導者

香港, 2020年11月17日 - (亞太商訊) - 百勝中國控股有限公司(「百勝中國」或「公司」)(紐交所股票代碼:YUMC及聯交所股票代碼:9987)被評為2020年道瓊斯可持續發展指數餐飲和休閒行業領導者,並同時被正式納入2020道瓊斯可持續發展世界指數和2020道瓊斯可持續發展新興市場指數。



在此次評選中,百勝中國獲得了73分,遠高於行業平均水平22分。這反映了公司在經濟、環境和社會可持續發展方面的出色表現,尤其是在供應鏈管理、風險與危機管理、品牌管理、包裝以及勞工實踐指標方面,百勝中國得到了行業最高分。



百勝中國首席執行官屈翠容女士(Joey Wat)表示:「非常榮幸能夠被世界權威的可持續發展指數評級機構評為行業領導者。作為中國餐飲領軍企業,這一認可體現了百勝中國致力於攜手價值鏈上各利益相關方,為促進經濟、社會和環境可持續發展的長期承諾。」



道瓊斯可持續發展指數於1999年推出,是世界上最重要的可持續發展指數之一。其年度分析覆蓋了7,300多家公司,約佔全球市值的95%。道瓊斯可持續發展世界指數則涵蓋了基於長期經濟、環境和社會(ESG)標準,在標普全球BMI指數中最大的2,500家公司中排名前10%的公司;而道瓊斯可持續發展新興市場指數則涵蓋了基於ESG標準,在20個新興市場中最大的800家公司中排名前10%的公司。



標普全球ESG研究與數據全球負責人Manjit Jus表示:「祝賀百勝中國入選道瓊斯可持續發展世界指數和新興市場指數,這體現了百勝中國在其所在行業的領導者地位。參與2020年可持續發展評估的公司數量創歷史新高,且篩選更加嚴格,這更加凸顯了百勝中國的成績,也認可了公司長久以來對人類和地球的承諾。」



作為中國最大的餐飲企業,百勝中國對可持續發展有著長期的承諾。公司將其可持續發展戰略「創建負責任的生態系統」與長期業務增長戰略完全融合,多年來不斷推動ESG績效持續提高。通過將可持續發展作為業務營運不可或缺的一部分,百勝中國致力於為顧客提供安全營養的食物的同時,與合作夥伴共生共榮,從而提升公司的長期價值。



有關百勝中國可持續發展和企業社會責任的更多資訊,請訪問

http://www.yumchina.com/respIndex



關於百勝中國控股有限公司



百勝中國控股有限公司是Yum! Brands於中國內地的特許經營商,獲授肯德基、必勝客及塔可貝爾三大品牌在中國內地的獨家經營和授權經營權。肯德基是中國領先的快餐品牌;必勝客是中國領先的休閒餐飲品牌;塔可貝爾是源自加州、專門提供墨西哥風味食品的連鎖餐飲品牌。百勝中國還獨家擁有小肥羊、黃記煌、東方既白及COFFii & JOY餐飲品牌。百勝中國亦與Lavazza合作,於中國探索及開發Lavazza咖啡店品牌概念。截至2020年9月底,公司擁有10,150家餐廳,覆蓋中國超過1,400個城鎮。百勝中國在2020年《財富》美國500強榜單中排名第361位。在2020年,百勝中國連續第二年入選彭博兩性平等指數,並連續第二年榮獲中國傑出僱主認證。欲了解更多詳情,請訪問http://ir.yumchina.com。



投資者關係聯絡方式:

電話:+86 21 2407 7556 / +852 2267 5801

IR@YumChina.com



媒體聯絡方式:

百勝中國

電話:+86 21 2407 7510

Media@YumChina.com



方聖潔

電話:+852 3103 0125 / +852 9842 8809

celia.fong@citigatedewerogerson.com





