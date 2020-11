Tuesday, 17 November 2020, 18:25 HKT/SGT Share: 「格隆滙·大中華區最佳上市公司·2020」評選結果揭曉 中國生物科技服務榮獲「2020年抗疫杰出貢獻獎」

香港, 2020年11月17日 - (亞太商訊) - 由格隆滙主辦的「大中華區最佳上市公司·2020」頒獎典禮於11月16日在成都隆重舉行。中國生物科技服務控股有限公司(「中國生物科技服務」或「公司」,股份代號:8037.HK)憑藉高度負責的社會責任感及在抗疫期間對社會作出的貢獻,榮獲「抗疫杰出貢獻獎」。



據評委會介紹,「抗疫杰出貢獻獎」主要是根據企業在2019年全球公共衛生危機新冠肺炎肆虐期間的貢獻,並進行綜合分析,通過「網絡投票+專家評審團審議+大資料分析」多方式多管道進行綜合評選得出最終結果,確保評審公平公正及權威客觀,旨在表彰公司在新冠疫情下所承擔的社會責任,以及對全球經濟復甦的貢獻。



中國生物科技服務在新冠肺炎疫情於香港爆發第三波時,公司夥同華大基因合資註冊成立了華昇診斷中心,向香港市民提供新冠肺炎檢測,成為普及社區檢測計劃參與者之一,成功找出數十例新增確診病例,有助切斷傳染鏈,展示了華昇診斷中心精準且具有效率的檢測能力。此外,中國生物科技服務更積極配合香港政府重振旅遊業措施,佈局推行「健康碼」,於社區長設四個社區檢測中心,為特定高危群組檢測新冠病毒,也為市民提供付費的病毒檢測服務,方便巿民日後出行往來中國內地和澳門。



中國生物科技服務具備精準且具效率的檢測能力,以及國際化、且經驗豐富的研究團隊,支持國家、香港推行疫情防控政策,是中國生物科技服務獲獎的關鍵因素。本次公司榮獲此項殊榮,說明在疫情下公司作為細胞藥物開發、醫學檢測的全球第一梯隊企業,發揮出優良的表現,推動社會回復正軌,為人類健康及對抗疫情貢獻出社會責任和力量。



2020年是充滿挑戰的一年,新冠疫情不僅帶來了人類健康與生命的傷害,而且打破世界經濟和國際關係的平衡。此次中國生物科技服務榮獲「2020年抗疫杰出貢獻獎」是資本市場及社會對公司在抗疫表現能力上的認可及鼓勵。未來隨著疫苗的推出及傳染鏈的切斷,中國生物科技服務會帶着大家的期許繼續努力、進步及發展,以負責任的態度,用實際行動回饋社會。



本次的主辦方格隆匯是中國領先的投資研究平台,以「全球視野、下注中國」的理念,望打造出投資圈中最具參考價值的上市公司排行榜,繼2019年推出首屆「格隆匯·首屆大中華區最佳上市公司評選」後,受到資本市場各專業機構及專業人士廣泛認可。本次評選活動,覆蓋了香港證券交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所以及在在美上市的全部中國上市公司,各獎項均採用網路投票、定量資料分析和專家評審相結合的方式綜合加權選出。從價值、成長、創新、社會責任、品牌影響力等維度作為參考指標,以“專家評審團審議+大數據分析”作為評選基準,選出了多家最具代表性的優秀上市公司。





