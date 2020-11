Tuesday, 17 November 2020, 15:35 HKT/SGT Share: 金科服務今日登陸港交所開盤高開3% 未來表現可期

香港, 2020年11月17日 - (亞太商訊) - 今日,金科服務(9666.HK)正式掛牌上市,根據早前的公告,金科服務的發售價已厘定為每股44.7港元,以此計算每手約為4470港元,集資額約為57.38億港元,中信證券、華泰國際為聯席保薦人。公開發售及國際發售均獲超額認購,其中公開發售部分超額認購近11.17倍,今日開盤大漲3%報46.05港元。



金科服務是中國領先、西南第一的綜合智慧物業服務商,近年來,金科服務通過開發商擴張帶動、深耕重點區域、強化市場競標能力等多舉措大幅提升管理面積,不斷拓展商業版圖。根據招股書資料,截至2020年6月底,金科服務擁有843個已訂約物業管理項目,合同總建築面積約為2.56億平方米,及487個物業管理專案,在管總建築面積約為1.30億平方米。



多業態發展佈局 行業中脫穎而出



金科服務以客戶需求為導向,開發了多元業務模式,建立了金管家、金悅家、金慧家三大服務體系,以確保業務線的一致性和品質。憑著標準優質的服務,和領先市場的客戶滿意度,配合公司優質的資源整合及市場拓展效益,使金科服務有能力擴大其戰略版圖。金科服務全部合同總建築面積中外拓項目的合同建築面積由2017年的8733萬平方米增加至2020年上半年的1.46億平方米;此外,金科服務外拓項目的在管總建築面積由2017年的2029萬平方米增加至2020年上半年的6287萬平方米,占比由32.5%上升至48.5%。這變化反映出金科服務已得到市場的認可,其規模增長及發展佈局具想像空間。



除了加速外拓非住宅領域的佈局之外,金科服務秉承「 共融、共建、共用」 的發展理念,與多個部門建立長期戰略合作夥伴關係,並為商寫樓宇、產業園區、政府公建、高校醫院、軌道交通、旅遊景區、企事業單位等多個種類提供管理服務。金科服務在管非住宅物業面積由2017年的368萬平方米增加至2020年上半年的2104萬平方米,按年穩健地逐步增長。非住宅領域相對於住宅物業往往有更高的物業費和高收繳率,由此可見,金科服務的外拓能力有助於加深在行業中的競爭力,並在未來有一定的發展潛力。



科技賦能服務 料成行業領軍者



金科服務以客戶滿意度為核心理念,致力加強多元化增值服務體系建設,不斷升級社區基礎服務,以充分滿足客戶不同需求並進一步提升用戶體驗。為了有效解決社區服務帶來的難點,金科服務致力應用科技技術,以數據+應用、AI+服務的方式不斷為服務產品升級。打造了天啟大數據中心,開展了大社區平台、大管家平台、大營運平台三大智慧應用平台建設,全力接入智慧服務能力。



除此之外,金科服務還把智慧服務引進城市服務領域,為不同業態提供定制化的智慧服務解決方案。借助科技賦能解決物業行業作為勞動密集型行業的根本痛點,透過借助大資料、物聯網、場景等多樣式層面的連接,全力打造智慧生活生態圈,進一步提升企業經營效益、優化客戶體驗、提升使用者粘性等價值點,亦有助於減少公司對於基層勞動力的過度依賴。隨著科技的發展,行業正漸漸走向更精准化、更智慧化的層面,這也特顯金科服務在科技賦能下有望成為行業的引領者。



獲基石投資者青睞 穩紮穩打未來可期



金科服務憑藉良好的財務狀況、優良的質地及長期穩定的發展勢頭獲得了基石投資者的青睞。招股書顯示,公司已與10家基石投資者訂立基石投資協定,包括泰康人壽、高瓴資本、雪湖資本、中金啟融基金等機構,以及UBSAM、MWAL等多家海外投資機構,陣容豪華。高品質的基石投資者,也為公司未來股價的表現打下了堅實基礎。華盛證券分析師聶振邦亦預料,金科服務的基石投資認購比例較多,反映對公司前景有信心,股價長遠料向好。



金科服務從成立至今,憑藉20年來的沉澱和積累,已擁有全國領先的行業地位及卓越的品牌影響力,並連續十三年蟬聯中國物業服務百強企業。目前公司在物業行業中穩紮穩打,業績持續增長不斷突破。金科服務是次上市,將為公司業務的發展提供更多元化的融資管道,擴大其在行業內的競爭優勢,進一步鞏固其在行業內的地位,未來公司更有望加速成長為物業服務行業的巨頭。





Nov 17, 2020, 15:35 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network