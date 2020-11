Monday, 16 November 2020, 14:54 HKT/SGT Share: 大洋環球發展穏健 香港急凍海鮮需求持續上升

香港, 2020年11月16日 - (亞太商訊) - 受惠於急凍海鮮可免稅進口,急凍海鮮進口批發業務備受推崇。香港急凍海鮮的進口産值規模龐大,其進口批發行業的總收益由2016年約10,406.7百萬港元增加至2018年約11,678.1百萬港元,複合年增長率約為5.9%,預計由2018年至2021年之複合年增長率為2.5%。由於港人鍾情於日本料理,對其需求呈上升趨勢,預計日本料理餐廳對急凍海鮮的上升需求將成為香港急凍海鮮進口批發行業的主要市場驅動因素。此外,於疫情下,港人雖然減少到濕貨市場等高危場所購買活海鮮,但衍生了急凍海鮮類需求大增。



大洋環球控股有限公司(「大洋環球」或「集團」)(股份編號: 8476)於急凍海鮮進口及批發行業逾18年經驗,為超過340個主要為急凍海鮮轉售商及急凍海鮮餐飲服務供應商的客戶供應超過100個品種的急凍海鮮產品。雖然疫情令本港經濟前景不明朗,但集團整體發展穩健,純利亦正在穩步增長。集團於11月12日公佈截至2020年9月30日中期業績。期內,集團錄得收益約160.8百萬港元,毛利約為22.8百萬港元,較去年同期約21.2百萬港元增加約7.5%;毛利率約14.2%,較去年同期約12.6%增加約1.6個百分點。毛利及毛利率上升主要由於集團根據市況出售各種高利潤產品。集團中期純利增長強勁,期內溢利及全面收益總額約13.2百萬港元,較去年同期上升約66.4%。財務及比率方面,集團的經營活動所得現金淨額大幅上升,現金及現金等價物由2019年9月止六個月減少淨額約5百萬港元,轉爲至今年9月止增加淨額約12.6百萬港元,主要由於期内存貨減小約10.3百萬港元。



儘管香港整體經濟將繼續受疫情及不確定因素所影響,大洋環球擁有強大採購能力,與來自日本、中國及越南等10多個國家及網絡甚廣的急凍海鮮供應商建立了牢固關係,供應商網絡共有50間供應商,為急凍海產產品提供穩定貨源,有效確保獲得不同原產地的當造產品,穩定供應優質產品。集團的自營冷庫倉庫為急凍海鮮提供最佳的儲存條件,製冷機可產生的最低溫度較急凍食品加工及處理作業守則所建議的急凍海鮮冷藏溫度較低,能夠保存急凍海鮮產品的最佳品質和味道較長時間,從而能於全年為客戶穩定供應海鮮產品,發揮其規模效應。集團的營運獲得ISO9001:2015品質管理系統認證及危害分析和關鍵控制點(HACCP)管理系統認證,以增加信心保證。此外,大洋環球的上市地位增強業界的聲譽,為集團帶機更多商機。大洋環球將於未來進一步擴大產品組合,以及加强物流團隊和提升貨運服務,鞏固整體業務發展。







