來源 比優集團控股有限公司 比優集團中期業績亮麗 淨利潤大幅增長40.2% 分紅比率大幅增加

香港, 2020年11月16日 - (亞太商訊) - 從事民用爆炸物品的生產、銷售及爆破作業相關服務的比優集團控股有限公司(「比優集團」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「本集團」;港交所股份代號:8053 .HK),最近公佈其截至二零二零年九月三十日止(「回顧期內」)之中期業績。



受疫情及國際政治環境不穩定所影響,二零二零年對多個行業的眾多企業來說是充滿挑戰的一年。比優集團作為一家在民爆行業擁有領先地位、並能為客戶提供“一體化”服務的民爆企業,憑藉其靈活的業務策略、優質的服務,在充滿挑戰的環境中依然錄得亮麗的業務表現。截至二零二零年九月三十日止六個月,本集團錄得營業額約人民幣738.7百萬元,較二零一九年同期上升5.8%。營業額上升有賴於本集團近期開拓的塔吉克斯坦市場及西藏市場持續貢獻了巨大收益。同時,本集團錄得毛利約人民幣313.7百萬元,較二零一九年同期上升約49.7%,淨利潤約人民幣212.2百萬元,較去年同期上升約40.2%。



業務回顧



截至二零二零年九月三十日止六個月,本集團的收入主要來自銷售民用爆炸物品及提供爆破作業業務。尤其是提供爆破業務為集團帶來豐厚的收益。其中,銷售民用爆炸物品業務實現銷售收入約人民幣298.9百萬元,較上年同期增長約68.4%;而爆破服務業務則錄得銷售收入約人民幣439.9百萬元。



未來,本集團將繼續大力發展民爆生產業務以及爆破服務業務。在民用爆破業務方面,本集團將穩步發展內蒙古和塔吉克斯坦的生產基地,以滿足市場需求;並積極尋找收購和合併的機會,以開拓市場。在爆破服務方面,本集團將努力鞏固與原有客戶的合作關係,並致力提升投標中標率,挖掘新的工程機會。



同時,本集團亦積極把握時機、致力發展多元化業務,以增加收入來源、促進公司的長遠可持續發展。於二零一九年六月二十八日,本集團透過旗下全資子公司與安徽省金鼎礦業有限公司簽訂了一項注資及合作協議。該公司主要從事開採及加工黃鐵礦,鐵礦石及銅礦以及銷售上述礦物產品。注資及合作協議的所有條款及條件均已達成,而注資已經於二零二零年十月九日完成。於注資及合作協議完成後,安徽省金鼎礦業有限公司已經成為本集團擁有51%權益之附屬公司,其財務業績將於下一季度合併入本集團的帳目內。本集團希望籍此機會,將產業鏈延伸到有色金屬,貴金屬開採發展行業。



比優集團管理層表示:「我們很高興看到集團在充滿挑戰的二零二零年依然能夠取得亮麗的業績。這有賴於集團靈活有效的業務策略以及優質的“一體化”服務。儘管現時國內外經濟環境依然存在眾多不確定性,但我們依然對民爆行業充滿信心,相信爆破一體化將成為民爆行業的主要發展趨勢。目前,隨著近幾年國內供給結構深入調整,中國民爆企業積極開展重組整合,市場集中度不斷提升。同時,國家對於基礎建設的投資力度逐漸增大,為民爆行業的可持續發展提供強大動力。此外,隨著“一帶一路”的實施,未來中國企業的海外民爆業務市場的增長存在更大空間。



在大力發展民爆業務的同時,我們亦將充分利用比優集團在礦山工程業務所積累的豐富經驗,努力拓展金屬礦山業務。本集團對金鼎礦業的順利收購,為我們開拓金屬礦山業務奠定了重要基礎。根據未來十年的金融環境,我們對未來礦產資源,尤其是金的價格感到樂觀。因此,我們有信心,本集團能夠在目前這個充滿挑戰的大環境中繼續取得穩定表現,為股東創造長遠價值。」



關於比優集團控股有限公司



比優集團控股有限公司 (「比優集團」)為一家從事民用爆炸物品的生産、銷售及爆破作業相關服務的公司。本集團擁有民爆生産公司、經營公司、爆破公司等,能爲客戶提供自産品生産、配送至爆破施工的“一體化服務”。公司是少數同時擁有炸藥生産和施工雙資質的民爆企業,處于行業領先地位,同時公司也是港股上市公司中唯一的一家民爆行業的公司。近年來,随着民爆業務逐步發展,集團營業額和淨利潤都實現了成倍的增長。











