網龍連續8年入選中國互聯網綜合實力百強企業

香港, 2020年11月16日 - (亞太商訊) - 近日,中國互聯網協會在北京舉辦《中國互聯網企業綜合實力研究報告(2020)》發佈會暨百家企業高峰論壇。會上公佈了2020年中國互聯網綜合實力百強企業和中國互聯網成長型前20家企業名單,網龍網絡公司再次榮登互聯網企業百強榜單。



中國互聯網協會自2013年開展中國互聯網企業綜合實力研究,至今已經8年,互聯網企業百強榜單是中國互聯網行業「含金量」最高的年度榜單之一,是評價中國互聯網企業綜合實力的重要品牌及社會各界瞭解中國互聯網領軍企業發展狀況的重要渠道。據介紹,有21家企業連續8年入圍互聯網綜合實力百強榜,網龍是其中之一。



《中國互聯網企業綜合實力研究報告(2020)》顯示,中國互聯網綜合實力前百家企業2019年營收規模創歷史新高,互聯網業務收入達3.5萬億元,整體規模較去年增長28.2%。總體盈利規模邁上新的台階,營業利潤總額達3174.9億元。同時,前百家企業發展品質保持在較高水準,商業模式日趨成熟且具有較高可持續性。



作為全球領先的互聯網社區創建者,網龍憑藉先進的自主研發技術,加快推進5G、人工智能、大數據等技術與教育的融合,打造面向全球的百億級互聯網教育企業。通過近年來的教育戰略投資,網龍的教育版圖至今已超過190個國家和地區、超1億用戶、200餘萬間教室。在遊戲方面,網龍是首批開拓國際市場並成功運營的中國網遊企業,產品已覆蓋英、法、西、阿拉伯等11種語言區域180多個國家和地區。



未來,網龍將繼續創新探索、不斷開拓,推動新技術與教育的融合,為廣大師生提供多樣化的信息化教學工具、精品數字教學內容,提高教師信息素養和信息化教學能力;並且通過AI、大數據等技術,助推教育信息化向智能化轉變,持續探索更有體驗性(Engaging)、更有效率(Efficient)、更有效果(Effective)的「3E未來教育」。





