皓天財經集團與ISS旗下ICS達成戰略合作

香港, 2020年11月13日 - (亞太商訊) - 皓天財經集團有限公司(以下簡稱「皓天財經集團」或「皓天財經」,股份代號:1260.HK)宣佈,與Institutional Shareholder Services (以下簡稱「ISS」)之全資子公司ISS Corporate Solutions (ICS)達成戰略合作。ISS是全球領先的企業治理、責任投資解决方案、市場情報和基金服務提供商。ICS是一家領先的薪酬、治理以及可持續發展工具和諮詢服務提供商,幫助企業提高股東價值和降低風險。







皓天財經集團是香港市場上唯一一家可同時提供財經傳訊、投資者關係、財經印刷、國際路演、品牌推廣、ESG報告、企業獵頭、IPO投資、資產管理和法定及商業保險的「十位一體」服務模式的大型財經公關傳訊集團,為首次公開發售客戶(指擬於香港聯交所上市之公司)及非首次公開發售客戶(包括私營企業或已於香港聯交所上市之公司)提供全鏈條金融服務。一方面為中國客戶提供新的海外諮詢服務,帶領中國內地企業「走出去」;另一方面協助國際企業建立他們在亞洲的卓越優勢,促成在中國地區的跨領域合作。



皓天財經集團與ICS此次雙方達成深入的戰略合作,將發揮各自優勢與專業能力,共同為上市企業提供更優質的服務,實現雙贏。



皓天財經集團控股有限公司

皓天財經(股份代號:1260.HK)作為目前全球唯一一家於港交所掛牌的大型綜合性財經傳訊集團,將一如既往的為客戶提供高質量的「一站式」、十位一體的財經傳訊服務,包括:財經傳訊、投資者關係、國際路演、財經印刷、品牌推廣、ESG報告、企業獵頭、股權投資、資產管理、法定及商業保險。同時,皓天財經必將秉承「客戶的成功是我們最大的動力」這一宗旨,為每一個客戶提供量身定做的服務,務求成為上市客戶的首選長期合作夥伴。











