Thursday, 12 November 2020, 15:09 HKT/SGT Share: 興業銀行連續五年蟬聯「亞洲卓越商業銀行」

香港, 2020年11月12日 - (亞太商訊) - 11月11日,第十五屆21世紀亞洲金融年會暨21世紀亞洲金融競爭力評選頒獎典禮在京舉行,興業銀行連續五年獲評「亞洲卓越商業銀行」,並榮獲「2020 年度精准扶貧金融機構」獎。



今年以來,面對新冠肺炎疫情影響和外部形勢變化,興業銀行保持「商行+投行」戰略定力,統籌推進「保安全、穩發展、助防疫」,在履行責任擔當促「六穩」「六保」、構建新發展格局中保持高品質發展態勢,實現總量、結構、品質、效益協調發展。



截至9月末,興業銀行總資產7.62萬億元,較年初增長6.63%;營業收入和撥備前利潤保持兩位數增長,營業收入1517.83億元,同比增長11.11%,撥備前利潤1167.39億元,同比增長13.11%;歸屬於母公司淨利潤518.75億元,雖同比下降5.53%,但三季度當季盈利增速已逆襲轉正;不良貸款率1.47%,較年初下降0.07個百分點。



前三季度,興業銀行在與實體經濟共擔風雨、共生共榮中進一步夯實客戶基礎,鞏固提升差異化競爭優勢,實現表內結構優化、表外增量發展,轉型發展動能更強、底氣更足、後勁更大。



從客戶基礎來看,企業金融客戶總數近90萬戶,較年初增長14.20%;零售核心客戶突破750萬戶,私行客戶較年初增長13.83%;同業客戶在保持行業全覆蓋的基礎上繼續深化與客戶的合作,拓展合作領域,拓寬「朋友圈」。



商行方面,結構更優。資產端,聚焦保市場主體,直達實體的普惠金融、製造業中長期貸款分別較年初增長29.6%、31.6%;綠色金融保持領先優勢,累計為2.93萬家企業提供綠色融資2.70萬億元,融資餘額1.15萬億元,截至9月末,貸款餘額3.86萬億元,較年初增長12.25%,增幅位列股份制銀行前列。負債端,通過加大力度拓展低成本結算性存款、控制壓降高成本結構性存款、加強低成本中長期同業資金吸收等措施降低負債成本29個BP,持續增強自身可持續發展和服務實體經濟能力。9月末存款餘額3.97萬億元,較年初增長5.50%,在總負債中占比56.32%。



投行方面,優勢更明顯。前三季度非金融企業債務融資工具承銷規模5161億元,同比增長39.21%,繼續保持全市場第一,先後落地全國首批和湖北省首單疫情防控債、首單疫情防控ABS、首單債轉優先股債券、首批ABCP 、首單創設CRMW的個人消費信貸ABS、首單藍色債券等多個創新產品;國內首批推出ESG主題產品,資管「八大核心、三大特色」產品體系初步成型,理財餘額規模14513億,保持股份制銀行前列,淨值型理財產品占比69.69%,較去年末提高14.34個百分點,連續12個季度蟬聯普益標準銀行綜合理財能力第一;資產託管規模穩定增長,結構優化,9月末餘額12.69萬億元,公募基金等估值類託管同比增長34.95%;FICC業務保持快速增長勢頭,代客FICC業務實現收入26.1億元,同比增長66%。



隨著 「商行+投行」戰略深入實施推進,穩健發展的韌性與活力更加凸顯。今年三季度當季盈利同比增長1.33%,1-9月營業收入突破1500億元,同比增加151.77億元。得益于有效的負債成本管控,息差逐季回升,利息淨收入同比增長13.53%,環比增長12.31%;非息淨收入651.56億元,保持平穩增長,財富代理收入同比大幅增長86%,成為非息收入的新興力量。今年是決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會收官之年。興業銀行強化使命擔當,加大資源和政策傾斜,「輸血」「造血」並舉,「產業扶貧、渠道扶貧、產品扶貧、定點扶貧、教育扶貧」五大精准扶貧體系協同發力,推動脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接,探索形成了具有興業特色、行之有效的差異化金融扶貧模式。目前,興業銀行49個掛鉤扶貧點均已脫貧,到9月末,涉農貸款餘額4443億元,同比增長13.89%,精准扶貧貸款餘額合計158.9億元,較年初增長9.37%,帶動和服務貧困地區人口約13萬人。



得益於久久為功推動戰略實施落地,加大逆週期應對,並將自身改革轉型融入支援疫情防控和服務經濟社會發展大局中,興業銀行在複雜嚴峻的環境中始終保持穩健發展,並在危機中育新機,於變局中開新局,綜合實力、市場地位和國際影響力穩步提升。在英國《銀行家》「2020年全球銀行1000強」排名中,該行按一級資本排名第21位,按總資產排名27位,分別較去年提升2位和1位;在2020年財富「世界500強」榜單中,位居第222位。同時還在英國《金融時報》集團、《亞洲貨幣》《亞洲銀行家》等權威機構評選中,榮獲「最佳綠色金融銀行」「全球表現最佳私銀行」「最佳供應鏈融資銀行」「中國最佳股份制中小企業銀行」等多個國際獎項。



Nov 12, 2020, 15:09 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network