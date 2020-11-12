Thursday, 12 November 2020, 14:29 HKT/SGT Share:

來源 冠科美博 APOLLOMICS(冠科美博)APL-102 I期臨床研究獲得中國新藥臨床試驗批件

香港, 2020年11月12日 - (亞太商訊) - 2020年11月12日，中國杭州市和美國福斯特市報導，Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司今天宣佈，APL-102獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》，批准啟動APL-102 I期在晚期實體瘤患者中進行藥代動力學(PK)和耐受性研究。



公司聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士表示：「APL-102是我們自主研發的一個小分子多激酶抑制劑。臨床前研究中，它在肝癌、乳腺癌、結腸直腸癌、胃癌、食道癌和非小細胞肺癌的患者來源的腫瘤移植小鼠模型(PDX)中表現出廣泛並且很強的抗腫瘤活性，具有優異的口服生物利用度，且毒性較低。APL-102不僅有可能作為單一藥物治療患者，也具有和免疫治療等進行聯合治療的巨大潛力。」



關於APL-102

APL-102是一種口服多激酶抑制劑(MTKi)，針對幾種關鍵的致癌驅動因子。APL-102抑制受體酪氨酸激酶(RTKs)和絲氨酸/蘇氨酸激酶，包括：血管生成，血管內皮生長因子受體(VEGFR)和血小板衍生生長因子受體(PDGFR)；絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)途徑，B-RAF和C-RAF；RET，CSF1R，DDR1和c-KIT。



Apollomics擁有APL-102全球的臨床開發、生產和商業化銷售權利。



關於Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家創新型生物製藥公司，由OrbiMed Asia(奧博資本)在創立之初孵化，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲了解更多資訊，請訪問www.apollomicsinc.com。



聯繫方式：

投資人聯繫人：

Wilson W. Cheung

首席財務官

電話：+1-650-209-4436

電郵：wcheung@apollomicsinc.com



公司聯繫人：

張立平

電話：+86-571-83521933

電郵：liping.zhang@apollomicsinc.com



中國媒體聯繫:

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉

總經理

電話: (852) 3150 6763

電郵: kelly.fung@pordahavas.com



馮靜儀

助理副總裁

電話: (852) 3150 6773

電郵: phoenix.fung@pordahavas.com



Nov 12, 2020, 14:29 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

