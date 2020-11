Thursday, 12 November 2020, 12:00 HKT/SGT Share:

來源 萬美 萬美集團宣布與UBQ合作 領先的全球零售解決方案供應商,革新時尚行業的可持續性發展

香港, 2020年11月12日 - (亞太商訊) - 全球零售解決方案供應商萬美集團宣布與UBQ Materials Ltd. 攜手合作,推出時尚行業創新產品及可持續性發展的新標準。採用UBQ專利的熱塑性塑料,為全球零售商以對氣候有利的原材料來開發可持續性產品。







萬美首席執行官Roberto Peruzzo表示:「如同近六十年前我們在衣架及塑料回收領域率先為客戶引入可持續性供應鏈解決方案一樣,對於能通過此款新穎和創新的產品來推動有意義的改變,萬美引以為傲。」「UBQ首屈一指的科技,配合我們作為領先零售解決方案供應商在全球的覆蓋版圖,有助時尚行業革新可持續性實踐,並對地球帶來深遠的影響。」



UBQ的專有加工程序,可將殘留的家居廢物轉化成可持續性生物化塑料,取代傳統塑料。通過改造原要棄置於堆填區的廢物,UBQ的技術有助防止甲烷排放、地下水污染以及其他與堆填區相關的社會與環境危害,同時創造出一種新型具備氣候效益的原材料。萬美衣架採用UBQ™材料,讓衣架的碳排放大幅下降。這些可持續性產品目前正待Cradle to Cradle (C2C)™認證。



UBQ Materials Israel聯合創始人暨首席執行官Jack Bigio表示:「零售及時尚等行業在引領可持續性發展的變革方面,已蓄勢待發。」「一支衣架所帶來的影響很容易被忽略,但當我們遠觀整個行業時,會看到全球所有品牌商都在使用衣架。運用UBQ™這種具備氣候效益的材料來製造產品的美妙之處,在於能大幅降低碳排放,同時亦為消費者帶來新體驗。」



由於每年全球生產數十億支衣架,單單改變使用UBQ物料,即可對環境產生巨大的影響。萬美和UBQ在衣架領域的獨家合作,為各品牌商提供了一種符合成本效益,並能大幅減少碳排放的方法,與品牌商協同為保護環境出一分力。



「在處理污染及氣候變化的貢獻方面,時尚行業受到廣泛的關注,」萬美全球營銷總監Marc Abeles表示。「和UBQ一起合作令我們能讓客戶在那些專家、決策者及消費者都關切的議題上發揮影響力。通過提供創新和可持續性衣架,有助零售商及品牌商作出更多實現社會責任及可持續性目標的設計。」



萬美已於全球供應新款獨家可持續性產品系列。請瀏覽www.mainetti.com以了解更多信息



關於萬美

萬美集團是為零售業提供創新、可持續性、全方位解決方案的全球領導者。萬美以其卓越品質、客戶服務及全球版圖而享譽全球。六十年前,萬美首次開創了衣架回收的運作,帶領行業走向可持續性發展。通過公司的全球網絡,經營各種回收再用項目。最近,萬美開發了快速增長的全球包裝、標籤及射頻識別(RFID)系統業務。萬美是全球備受推崇和知名的零售和服裝品牌商信賴的夥伴,為市場各領域提供服務。萬美為私人企業,全球超過52個營運地點。請瀏覽www.mainetti.com以了解更多信息。



關於UBQ Materials

為市場具氣候效益之熱塑性材料商。



UBQ Materials Ltd. 開發出一種先進轉換技術,並取得世界第一個從未分類家居垃圾製成生物化塑料(UBQ™)的專利,乃是將市政固定廢物從垃圾堆填區轉為具有可持續性,並取代傳統塑料的替代物。UBQ™對於氣候具有正面影響,並具備成本競爭力的價格,以循環經濟模型取代當前的線性經濟模型,從而消除溫室氣體及其他有害殘留物的產生,同時為後代保存有限的資源。UBQ最近獲頒二零二零年創意論壇(2020 Innovation Forum) — 未來塑料獎項(Future of Plastics Award),也名列ChemWeek可持續發展獎項的決選名單。欲了解有關UBQ Materials的更多信息,請瀏覽www.ubqmaterials.com.



任何媒體垂詢,請聯絡:

博譽顧問集團

Henry Chow / Matthew Schultz

電話:+852 3481 1161

電郵:henry.chow@think-alliance.com / matt.schultz@think-alliance.com



