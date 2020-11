Wednesday, 11 November 2020, 08:56 HKT/SGT Share: 宏基資本將於11月23日舉行股東特別大會 通過以溢價0.68港元提出之股份回購建議

香港, 2020年11月11日 - (亞太商訊) - 宏基資本有限公司(股份代號: 2288)將於本月23日(星期一)下午1時於金鐘統一中心10樓舉行的股東特別大會,以通過公司早前於9月提出的股份回購建議。根據該回購建議,宏基資本透過東興證券(香港)有限公司向其股東提出進行有條件現金要約,按溢價每股股份0.68港元購回最多102,000,000股股份。



溢價估值: 是次回購建議,為股東提供機會以市價溢價出售股份,並能即時獲取現金回報。值得注意的是,宏基資本的股份收市價於2019年9月27日後接近十二個月均未超過要約價。



明確及可立即實現價值:另外,宏基資本的股份於截至2020年9月15日(包括當日)六個月內平均於香港聯交所的每日交易量僅約71,397股股份,相當於已發行股份僅約總數0.02%。因此,是次股份回購建議可說能為股東帶來出售股份並立即套現的良機,而且不受股份交易流通性所限制。



合資格股東能以較低NAV折讓變現其股權:此外,代表是次回購建議獨立財務顧問公司 – 創陞融資有限公司於獨立財務顧問函件亦提到,宏基資本的股份一直以極大的每股資產淨值(NAV)折讓之價格交易,因此獨立財務顧問認為,是次回購建議令股東有機會以較低NAV折讓變現其股權。



總括而言,是次股份回購建議既有其裨益,而是次建議亦賦予股東靈活性及平等機會以同等條款全權酌情參與要約。有關股份回購建議事宜須於11月23日(星期一)獲獨立股東於股東特別大會上投票通過,建議宏基資本的合資格股東勿失良機,積極參與投票,表達投票意向。若有關股份存倉於中央結算系統CCASS(非以個人名義持有),股東須透過旗下股票經紀於11月17日(星期二)下午4時30分前向股份過戶處卓佳(Tricor)表達投票意向,以便卓佳(Tricor)及時處理有關投票安排。







