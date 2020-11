Tuesday, 10 November 2020, 23:11 HKT/SGT Share:

來源 中匯集團控股有限公司 中滙集團(0382. HK)淨利潤同比增長35.6%至人民幣2.92億元 毛利率持續擴張 堅持高品質辦學 提供極具差異化的教學服務

香港, 2020年11月10日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區(「大灣區」)最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)欣然公佈截至2020年8月31日止年度(「報告期」)業績。報告期內,中滙集團在國內外合共運營5所學校。於中國運營本科院校廣東財經大學華商學院(「華商學院」),以及大專院校廣州華商職業學院(「華商職業學院」);於海外運營澳洲國際商學院(「GBCA」)及新加坡中滙學院(「EIS」)民辦職業教育機構。此外,本集團於報告期內在澳洲新增一間高等教育機構,即澳大利亞中滙學院(「EIA」),預計於今年11月開課。



深圳會場,左起:中滙集團 創辦人及執行董事兼董事會主席廖榕就先生、首席運營官劉文琦女士



香港會場,左起:中滙集團 投融資及投資者關係部總監印國庭先生、執行董事兼首席執行官廖伊曼女士、首席財務官兼公司秘書黃成滿先生



業績亮點 (截至2020年8月31日止年度)

- 收入同比增長13.6%至約人民幣8.00億元;

- 毛利同比增長15.7%至約人民幣3.96億元,毛利率同比提升0.9個百分點至49.5%;

- 淨利潤1同比增長35.6%至約人民幣2.92億元,淨利潤率同比提升5.9個百分點至36.4%;

- 經調整淨利潤2同比增長30.5%至約人民幣3.09億元,經調整淨利潤率同比提升5.0個百分點至38.6%;

- 在校學生人數3同比增加7.3%至35,453人;

- 建議派發末期每股股息4.9港仙;

- 全年分紅比率30%

註:(1)淨利潤為持續經營業務所得利潤;(2)經調整淨利潤是包括了三項調整:i)匯兌損益(2020財年:虧損人民幣約8.1百萬元;2019財年:收益人民幣約17百萬元);ii)以股份為基礎的付款(2020財年:人民幣約9.5百萬元;2019財年:無)iii)上市開支(2020財年:無;2019財年:人民幣約38.9百萬元);(3)為華商學院、華商職業學院、澳洲國際商學院及新加坡中滙學院(前稱NYU Language School)之截至2020年8月31日止的在校學生人數總和



報告期內,本集團的在校學生人數達35,453人,同比增長7.3%;平均學費方面,華商學院為24,315元(人民幣,下同),同比增長11.4%,華商職業學院為15,597元,同比增長3.6%;收入約8.00億元,同比增長13.6%;毛利約3.96億元,同比增長15.7%,毛利率為49.5%,同比提升0.9個百分點;淨利潤約2.92億元,同比增長35.6%,淨利潤率為36.4%,同比提升5.9個百分點;經調整淨利潤約3.09億元,同比增長30.5%,經調整淨利潤率為38.6%,同比提升5.0個百分點;本集團董事會建議派發末期每股股息4.9港仙,連同中期股息4.9港仙,全年分紅比率為30%。



運營回顧

國內辦學

專業設置高端創新

本集團於中國運營的本科院校華商學院和專科院校華商職業學院,主要圍繞大商科、大健康及信息技術進行創新高端的專業設置。其中,會計學及新聞學是華商學院的核心及王牌專業,已分別被列為「廣東省特色重點學科」及「廣東省高校重點培育學科」。此外,報告期內,本集團緊貼國家培養不同方向人才的需求新增了中藥學、醫學美容技術、護理學及室內藝術設計等熱門專業。



新生報到率創新高

2020/21學年,本集團旗下華商學院本科和華商職業學院專科的新生報到率創下歷史新高,分別為95.9%和85.2%,相較2019/20學年的91.8%和83.1%分別高出4.1和2.1個百分點;其中值得一提的是,華商學院的專插本深受考生青睞,2020/21學年的專插本考生超過6,000人,報考人數位列全省獨立學院第一名。

生源質量不斷提升



2020/21學年,華商學院的文科分數線超過省控線34分,理科超過省控線33分,分數線逐年攀升;此外專插本的會計學等熱門專業最低投檔線遠超省控線80分以上。本集團認為持續上升的錄取分數線不僅體現了較高的辦學水平,同時也為本集團獲得源源不斷高質量學生提供了最好的憑證。



就業質量亮眼

除了報到率創新高和錄取分線逐年攀升,本集團畢業生的就業質量也非常搶眼。2019屆畢業生中,有248人獲聘進入世界500強企業、220人獲聘進入中國100強企業,相較去年154人及161人錄得非常顯著增長;得益於本集團的國際化辦學賦予學生超強的外語能力和過硬的專業能力,近5年本集團更為四大會計師事務所輸出了近500名畢業生。



國際化辦學

本集團是拓展國際市場的早期先行者,國際化辦學主要分為三個方面:第一是輕資產模式下的自創學校GBCA/EIS/EIA的海外自主招生及與國內學校合作的各類創新班;第二是國內學校與海外知名學校如澳大利亞堪培拉大學等合作開展的各類雙學歷國際班;以及提供給國內學生的環球嵌入式教學課程。



值得一提的是本集團獨有的環球嵌入式教学课程Global Immersion Program,該項目是學校為向所有學生提供全方位、多元化、國際化的境外學習體驗及實踐機會而開設的為期2-7周的海外研修課程,學生可按照自己的專業選擇相對應的項目前往海外體驗全英語嵌入式課堂,課程結束後可兌換相應的學分。



本集團的國際化辦學深受學生及家長的認可,已一定程度上擴大了「華商」教育品牌的影響力,同時可以不斷提供學生高端多元化的教學服務從而使得國內學生整體的平均學費穩步提升。



華商學院轉設進展

報告期內,本集團積極推動華商學院的轉設工作。目前正在國家教育部的審核流程中,預計今年年底前會有相關公示。轉設後,華商學院依然會與廣東財經大學保持良好持續的合作關係,合作內容包括共建研究院、對外社會服務等。期間產生的費用僅為合作產生的相關維持費用以作為教學科研經費的一部分,遠低於每年支付給廣東財經大學的學籍管理費。



戰略與目標

本集團的發展主要以內生增長和外延併購以拓展業務。全日制學歷教育業務以及正在大力發展的職業教育業務即是本集團內生增長的主要動力,在做好內生的同時外延併購亦是本集團重要的發展策略。



內生增長

全日制學歷教育業務

提升辦學條件:華商學院本科新校區四會校區第一期已於今年9月初投入使用,預計可容納總學生人數約16,000人;華商職業學院新校區新會校區已於今年10月動工興建,第一期預計於明年9月投入使用,預計可容納總學生人數約30,000人;增城校區的華商國際會議中心和科技中心目前正按原有進度建設中。



豐富多元化高端教學服務:本集團在享有「中國經濟特區」、「中國硅谷」等美譽的深圳增設辦學點,位處南山區萬象天地商圈,已於今年5月投入使用,主要作為高端職業教育培訓的境內外窗口,並承接高端的學術沙龍及研究論壇以及為本集團的學生提供更好的職前培訓和對接企業崗位的服務。同時,深圳辦學點亦為本集團未來大灣區商學院的選址之一,目標發展成為以MBA/EMBA為重點課程設置的精品商學院。



優化課程:報告期內,本集團積極與知名企業如商湯、金蝶、中興新雲、百度及與知名學府西南政法大學合作聯合培養高端應用型人才,合作內容包括共建課程及實驗室,開設冠名班等,從而提升華商學生的就業競爭力。



職業教育業務

本集團積極響應國家推行「1+X」證書制度及高職擴招的政策,於報告期內大力發展高增長、高毛利率的職業教育業務,預計相關收入未來每年可同比增加50%以上,毛利率也將超過主營業務的水平,且未來收入佔比將達20%。



外延併購

報告期內,本集團一直積極在對高等教育資源需求強勁的泛珠三角區域尋找盈利能力、課程設置及聲譽多面兼優的併購標的,目前正在穩步推進中,會適時作出披露。



中滙集團創辦人及執行董事兼董事會主席廖榕就先生表示:「無論是過去還是將來中滙展開的業務一直都是緊跟著國策在踐行『內循環和雙循環』,『內循環』即是國內全日制學歷教育業務和職業教育業務,以及本集團於海外自辦三所學校所提供給國內學生的國際化教學服務;而『雙循環』即是海外自辦學校的自主招生結合國內學校引進國際學生,和國內學生享受的國際化教學服務。除此之外,我們的辦學理念也是堅持高品質辦學及提供極具差異化的教學服務,以做出品牌口碑從而獲得持續穩健的健康發展,我們堅信這也是持續為股東創造價值的原始驅動力。展望未來3-5年,我們將持續以線下線上結合的方式推動國内外學歷教育及職業教育業務的穩步發展,目標成為世界知名的高水平教育集團,從而為股東持續創造價值。」



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團,及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年8月31日止年度,本集團的在校學生人數為35,453名,旗下擁有5間國內外學校。



於中國,本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構,即本科院校廣東財經大學華商學院及大專院校廣州華商職業學院,以大商科、大健康及IT為主要課程設置戰略重點;於海外,本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構,即澳洲國際商學院(Global Business College of Australia或GBCA),提供職業教育課程和其他非學歷短期課程,澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構,即新加坡中滙學院(Edvantage Institute (Singapore)或EIS)(前稱NYU Language School),提供長短期語言培訓課程及各類文憑及高級文憑課程。此外,2020年第一季度,本集團於澳大利亞新增一間經澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可且擁有自主招生資質並提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構,即澳大利亞中滙學院(Edvantage Institute Australia或EIA),並預計於2020年11月開課。



