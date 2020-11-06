Friday, 6 November 2020, 10:43 HKT/SGT Share: 銀城生活服務(1922.HK)上市一周年 奮進正當時：業務與業績齊升並獲市場認可 將致力成為區域物管頭部企業

香港, 2020年11月6日 - (亞太商訊) - 中國江蘇省南京市物業管理服務龍頭企業銀城生活服務有限公司（「銀城生活服務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份代號：1922），今天公司迎來於香港聯交所主板上市一周年。



規模發展成效顯著 區域深耕持續推進 服務業態更趨多元化



銀城生活服務於2019年11月6日登陸香港聯交所，上市以來，銀城生活迎來發展黃金期，把握良機，多管齊下，各項經營指標屢創新高，實現規模成效顯著發展。2016至2019年公司合約面積和在管面積的複合年增長率分別為45.6%和58.0%，截至2020年6月30日分別達3,730萬平方米和3,370萬平方米。2016至2019年收入及核心純利的複合年增長率分別為44.9%及25.4%。



銀城生活服務持續推進區域深耕，堅持以南京為區域核心，深耕長三角富裕城市。上市一年間，業務覆蓋已由原來的10座城市擴張到目前的四省16市，服務近19萬戶家庭、超過100萬人口。在管項目亦由2016年的63個大幅增加到截至2020年6月30日的307個。



除了為住宅客戶提供優質的物業管理服務，公司亦致力推動服務業態多元化，加大非住宅項目的發展力度。2020年3月，公司完成上市後首宗戰略並購，以人民幣4,590萬元收購南京匯仁恒安51%股權，進軍醫院物管領域，提高綜合實力。



獨具特色 脫穎而出



銀城生活服務一直以「超越客戶期待，服務創造價值」為經營理念，堅持「服務質量控制、完整投訴機制、提升客戶體驗」。公司為每300戶家庭配備1名生活顧問，目前擁有450名生活顧問，能夠及時回應客戶需求，密度遠超行業標準。公司堅持每年最少2次客戶滿意度調查，維持行業標杆水準。上市後更嚴於律己，精細化管理，繼續維持高質量服務與口碑。



銀城生活服務作為行業的市場化先鋒，在母集團帶來穩定業務增長的同時，積極獲取第三方地產開發商及業委會的委聘。公司來自第三方開發商在管面積占比已由2016年的54%持續提升至目前的82%。作為二手物管專家，憑藉公司的品牌及優勢服務，公司獲得已落成項目的委任以接替現有物管公司，並通過有效之運營使得該等項目實現可持續之盈利。作為行業中少有的自設專業化服務的公司，銀城生活服務旗下擁有專業化牌照的公司達4家，涵蓋電梯安裝維修、園林綠化等，不但能高效低成本地為現有客戶提供專業服務，亦能快速進駐新項目，並為其他物管公司提供相關服務以增加收入來源。



上市一周年 獲市場肯定



上市以來，銀城生活服務的投資價值持續獲得行業與資本市場的認可。2020年，銀城生活服務榮登「中國物業服務百強企業」，其排名從2019年第34位躍升至第24位。上市一年間，公司股價較發行價最高升幅達4倍，並獲多家投資機構研報推薦「買入」或「強烈推薦」評級。公司通過各種渠道積極及時與投資人及股東溝通，展現透明高效的企業管治。公司上市後首次全年業績即派息約30%，以回報股東的長期支持。



關注社區 築夢立人



作為一家具有社會責任的企業，銀城生活服務充分利用對業主需求的了解，有規劃地組織各類社區活動，尤其在疫情期間更站在第一線，及時為社區提供多項便民服務。銀城生活服務重視人才，不斷健全人才體系，在上市後亦履行承諾，對員工進行股權激勵。在今天上市一周年的特別日子，公司通過徒步、跑團里程數等額配捐、公益文創等有意義的活動，答謝員工的努力付出，回饋社會。



銀城生活服務主席謝晨光先生表示：「2020年，我們上市元年，亦是記入世界史冊的一年。面對公共衛生、國內經濟、國際環境等各種挑戰，銀城生活迅速反應，上下一心，走出舒適圈，在聚光燈下穩紮穩打，各方面終取得良好的成績。若以成為百年企業為目標，我們僅剛完成成人禮，未來的路仍具挑戰，但亦充滿希望。展望未來，我們將繼續保持戰鬥力，穩中求進，努力成為持續進步的區域物管頭部企業。」





Nov 6, 2020, 10:43 HKT/SGT

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