兩個創新藥上市在即 榮昌生物有望再創生物科技股輝煌

香港, 2020年11月5日 - (亞太商訊) - 據信報財經新聞報道,自從2018年香港聯交所允許符合條件的生物醫藥類公司上市,不少該類公司赴港上市,但各公司上市後股價表現差異較大。屬於“第一梯隊”的百濟神州、信達生物、君實生物等公司上市以來漲幅驚人,目前市值比起上市時均有大幅提升。而即將上市的榮昌生物論品質也應位列“第一梯隊”,但當前市值估值僅240億左右,相比目前百濟神州的約2000億市值,信達生物約830億市值,與君實生物的約400億市值相比,尚有很大上升空間。



另外,根據招股書披露,在榮昌生物今年3月份完成pre-IPO融資後,公司在過去的3個月內接連發布重大里程碑事件,使得公司IPO估值比上一輪融資有顯著提升。其中包括中國第一個抗體偶聯(ADC)藥物維迪西妥單抗胃癌適應症申請新藥上市,尿路上皮癌獲得美國FDA“突破性療法”的認定, HER2低表達乳腺癌三期臨床試驗啓動等。根據歷史數據,被FDA認定爲突破性療法的産品絕大多數都能在較短的時間內在美國成功獲批上市,因此維迪西妥在美國獲得批准上市的可能性非常高。目前尚無中國原創的生物藥物在美國獲批上市,因此業內對維迪西妥這一ADC新藥寄予厚望。基於此原因,雖然此次榮昌生物的IPO和螞蟻集團同期申購,受到了巨額吸金影響,但認購依舊是史無前例的火熱。尤其是在國際配售部分,吸引了各類“smart money”,包括國際知名長線、醫療專業基金、香港本地富豪以及生物醫藥界內知名大咖,超額認購了數百倍。零售端中,甲組認購超50倍,乙組超購幾百倍。



由於螞蟻集團暫停上市,被凍結的資金解凍後將迎來投資這只明星生物醫藥股的機會。



兩個創新藥上市在即 商業化進程加快



榮昌生物專注於自研開發創新生物藥,這一點與中國大多數生物藥公司以生物類似藥爲主的策略不同。公司所研發的核心候選藥物擁有全球權益,正進行全球化的臨床和商業開發計劃,未來的擴展空間不僅僅是國內還將會是全球。



榮昌生物目前有2款核心產品已經遞交了新藥上市申請,並獲得優先評審,有望於近期上市。其中泰它西普是治療系統性紅斑狼瘡(SLE)及多種自身免疫疾病的新藥,屬於同類首創(first-in-class),除了在中國已經提交了新藥申請外,該藥已經獲得FDA的美國註冊性臨床試驗許可,並被授予快速通道資格,即將開展全球臨床試驗,覆蓋美國、歐洲及其他國家或地區。治療SLE的藥在近60年內全球只有一款貝利木曾在7年前獲批,而泰它西普在臨床表現大大優於貝利木,因此有望在今年第4季度上市後成爲該疾病領域的壟斷産品。除了SLE,該藥還正在進行其他6種自身免疫疾的II或III期臨床試驗, 市場潛力巨大。



維迪西妥單抗(Disitamab vedotin,或稱RC48)是中國最早進入臨床開發的ADC藥物,在中國開展了胃癌、乳腺癌、尿路上皮癌等多種腫瘤的註冊性臨床研究,並已申報了胃癌上市申請。在美國,該藥已經獲得尿路上皮癌的II期臨床試驗許可,並被授予突破性療法認定。在胃症,已獲得FDA(用於治療罕見病)孤兒藥資格認定。該産品明年上半年上市後將成爲全球第一款治療胃癌的ADC産品,隨著該藥針對多種癌種在國內外市場獲批,未來市場空間巨大。



這2款即將在未來6-8個月內上市的創新藥,預計會是公司未來妥妥的「現金牛」。



基石陣容強大 後續有望加碼



此次榮昌生物IPO由19 家全球頂級投資機構組成了超豪華基石陣容。這些基石投資者包括富達國際、貝萊德、奧博資本、高瓴資本、禮來亞洲基金、清池、Cormorant、RBC、GIC、VIVO、Hudson Bay、Matthews、Janchor、Octagon等。他們全是市場上「最聰明的投資人」,其認購也充分說明了對榮昌生物實力的認可。



由於公開發售認購火爆,導致國際配售部分回撥,機構投資者獲得份額不及預期。上市以後,預計這些投資者會持續加碼,直至持有股份份額達到預期倉位。這也為榮昌生物的後市股價提供了支撐,其股價具有一定的安全邊際。



總的來說,榮昌生物成立時間較久,處於「18A」公司第一梯隊。和「18A」公司中許多公司還處於早期臨床研發階段不同,榮昌生物是目前唯一一個在近期有兩個創新藥於近期上市,並取得突破性療法的公司,也是除百濟神州外唯一一個有2個創新藥上市的公司。隨著新藥上市的落地,預計將給公司帶來巨大的回報,公司的整體估值也將獲得大幅提升。







