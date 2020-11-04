城市發展集團委任德勤擔任外部財務顧問，對協信遠創的投資進行評估

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新加坡, 2020年11月4日 - (亞太商訊) - 新加坡城市發展集團（CDL）今天宣布，委任德勤財務諮詢服務有限公司（德勤）為其外部財務顧問，協助進一步評估和審查其向中國協信遠創（協信）作出的51.01%合資股權投資事宜。
CDL於2020年4月完成對協信的51.01%有效股權的投資。該投資是一項戰略投資，為CDL提供一個已設立超過26年的平台，該平台涵蓋中國18座城市的不同資產類別。協信位列中國房地產業協會評選的中國“百強開發商”，是中國十大商業園區的開發商和運營商之一。
截至2020年6月30日，CDL的全球資產組合達238億新元，其中中國占了14%的份額。除協信以外，CDL在中國的投資組合還包括住宅、辦公樓、酒店、酒店式公寓和零售商場。
鑑於在新冠疫情暴發後，協信流動資金狀況面臨挑戰，以及中國為了進一步收緊房地產公司資金流動性而採取的新措施（最近出台“三條紅線”政策），CDL董事會授權德勤進行此項評估審查工作。
德勤將根據上述挑戰，對CDL向協信作出的投資進行評估。根據調查結果（預計於2020年底前定稿），CDL將向股東提供新的擬議建議。
城市發展集團（公司註冊編號196300316Z）發布
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Gerry De Silva
新加坡豐隆集團
集團企業事務部部長
電話：+65 6877 8538
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投資者關係
及企業通訊部部長
電話：+65 6877 8315
電子郵箱：belindalee@cdl.com.sg
Joanne Koh
新加坡豐隆集團
集團企業事務部經理
電話：+65 6877 8537
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企業通訊部副總裁
電話：+65 6877 8338
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關於協信遠創（www.sincere.com.cn）
協信遠創擁有超過20年的業務記錄，位列中國房地產業協會評選的中國“百強開發商”，是觀點地產評選的中國十大商業園區開發商和運營商之一。協信遠創擁有全面的開發和資產管理能力，涵蓋住宅、零售、辦公、酒店及服務式住宅、商業園區及大型綜合開發項目等不同領域。協信遠創業務範圍遍及中國18座城市，包括一線和二線城市，擁有超過1,800名專業員工。
截至2020年6月30日，其開發土地總面積達830萬平方米，在中國18座城市開展了64個開發項目。協信遠創擁有別墅、低層和高層公寓等從高端到大眾市場的各種住宅項目。協信遠創還在中國擁有以及（或者）運營大量投資性物業，其中包括9個零售商場、13個辦公室、4家擁有1,000多間客房的酒店和1座擁有404套公寓的酒店式住宅。
協信遠創簽約銷售額從2016年人民幣99億元，增長到2019年人民幣214億元，年均複合增長率約為29%。
Nov 4, 2020, 19:00 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 Exchanges & Software, 金融, Real Estate & REIT, Funds & Equities
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