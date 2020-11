Wednesday, 4 November 2020, 10:40 HKT/SGT Share: 廣汽集團推出新一期股權激勵計劃:深度綁定3200名核心骨幹 留住高素質人才

香港, 2020年11月4日 - (亞太商訊) - 近日,廣汽集團(601238.SH;2238.HK)披露了2020年A股股票期權與限制性股票激勵計劃。根據公告,此次廣汽集團擬向激勵對象授予權益總計不超過22,000萬份,約佔激勵計劃草案公告時公司股本總額的2.14%。激勵計劃中股票期權和限制性股票等額配置,行權價格和授予價格分別爲9.98元/股、4.99元/股(單位人民幣,下同)。



業績考核全面 四大亮點值得關注



根據公告,本次廣汽集團激勵計劃將對未來三個會計年度的絕對和相對經營指標進行綜合考核。



其中,計劃行權/解鎖考核期內廣汽集團需要完成的扣非歸母淨利潤(扣除激勵成本後)合計將不低於137.12億元,2021年-2023年扣除非經常損益淨利潤較2019年增長分別爲不低於3%、20%和34%。同時,此次考核目標涉及到的淨利潤增長率和淨資産收益率指標還將對標行業指標,即不低於同行業對標企業75分位值或行業平均值,業績考核體系橫縱對比並重。



記者從廣汽集團瞭解到,本次激勵計劃業績條件只是行權/解鎖必須達到的基本要求,未來公司設定當年度事業計劃目標值會有更高的要求和挑戰。



對比廣汽集團前兩期激勵計劃,本次計劃還有如下四個亮點值得關注:



一是本次激勵計劃增加了限制性股票方式,較廣汽集團前兩期激勵計劃中單一的股票期權,本次激勵計劃對激勵對象的約束與捆綁性更強;同時,複合型的激勵工具也減少了激勵成本支出,大大降低了對經營利潤的影響。



其二,本次激勵計劃除按上交所要求對高管行權或解鎖後減持進行約束外,還進一步對集團投資企業主要負責人解鎖後的減持進行規定,激勵範圍與效果都有所提升。



其三,本次激勵計劃業績考核除常規財務經營指標外,還特別增加了研發投入佔營業收入比例不低於4%作爲考核目標,深度契合集團加大創新投入、全力推進數字化轉型的戰略佈局。



最後,本次激勵計劃現金分紅比例較往期激勵計劃由25%調整至30%,也反映了公司中長期的成長與盈利能力,以及對持續回報股東的重視。



中金分析師認爲,站在當前時點再次提出激勵計劃,體現了管理層對公司中長期增長的信心。同時,本次激勵目標設定能够有效與公司未來3年的發展週期形成良性互動。



惠及3,200名核心管理團隊和業務骨幹 留住高素質人才



本次激勵計劃對象總數不超過 3,200 人,包含了公司高級管理人員、對公司經營業績有直接影響的其他管理人員以及核心技術骨幹人員,盡可能全面地覆蓋到優秀人才,強化激勵效果。



當前,「新四化」變革如火如荼,正爲汽車行業發展帶來新動力,同時也造就對高端管理人才及高素質研發、技術人員的大量需求,人才爭奪戰愈演愈烈。人才是第一資源,可以說,在「新四化」浪潮下,高素質人才的爭奪與留用成爲汽車企業的重要課題。



廣汽集團本次激勵計劃有效期5年,其中等待期2年,行權/解鎖期3年,各期的行權/解鎖比例分別爲40%、30%和30%,通過強約束性的激勵計劃,充分調動員工積極性,達到將股東、公司和核心團隊等多方利益有效結合的目的。



政策東風吹起 整裝上陣迎接更高業績



在近期市場高度關注的國企改革三年行動中,創新力放在了前所未有的重要位置。10月20日,國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗在國新辦新聞發佈會中表示,將進一步加大國有控股上市公司股權激勵、國有科技型企業股權和分紅激勵、國有控股混合所有制企業骨幹員工持股等中長期激勵措施。



在推動體制機制改革,激發企業創新活力的部署上,此次廣汽集團激勵計劃的推出顯得恰合時宜。通過全面的業績考核體系及對核心團隊更強有效的捆綁約束力,有助於廣汽提升核心技術自主研發能力,推進自身關鍵核心零部件的中長期規劃佈局。



值得投資者注意的是,廣汽集團於10月29日公佈了最新三季度財報。廣汽第三季度營業收入與扣非後歸母淨利潤分別達到174.07億元和23.40億元,同比增長19.55%和113.87%,盈利能力在經歷上半年疫情衝擊後已全面恢復,且大幅超過去年同期水平。



産銷方面,廣汽集團前三季度分別完成産銷139.02萬輛和140.72萬輛,同比下降3.74%和6.69%,優於行業約3.0個百分點和0.2個百分點。



從最新數據來看,廣汽集團已擺脫疫情黑天鵝事件的影響,開啓業績向上的新一輪周期。而此次股權激勵有望進一步穩定未來預期,爲集團中長期業績與估值的提升培育向上動力。







